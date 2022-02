Sony Gran Turismo Sophy, l’IA conçu pour surpasser les meilleurs joueurs du monde

Depuis sa création en 1997, la série Gran Turismo a toujours repoussé les limites de la technologie PlayStation. Il est donc tout-à-fait logique que la simulation de course ait été sélectionnée comme terrain d’essai pour le dernier projet de Sony AI.

L’IA autonome a été formé pour accorder une attention particulière au contrôle de la voiture, aux tactiques de course et à l’étiquette de course, l’équipe derrière lui employant une approche d’apprentissage par renforcement en profondeur, louant efficacement Sophy lorsqu’elle fonctionne bien et faisant le contraire lorsqu’elle ne fonctionne pas.

En utilisant le réseau de cloud gaming de SIE, l’IA a appris à maîtriser la dynamique des voitures et les lignes de course, ainsi que la prise de décision en une fraction de seconde et des tactiques éprouvées telles que le dépassement et le blocage par sillage. Le fair-play étant évidemment important pour le jeu, Sophy devait également se conformer aux directives de l’esprit sportif, éviter les collisions dans la mesure du possible et respecter les lignes de conduite de l’adversaire.

“Gran Turismo Sophy est un développement significatif de l’IA dont le but n’est pas simplement d’être meilleur que les joueurs humains, mais d’offrir aux joueurs un adversaire stimulant qui peut accélérer et élever les techniques et la créativité des joueurs au niveau supérieur”, a déclaré Hiroaki Kitano, PDG de Sony AI. “En plus d’apporter des contributions à la communauté des joueurs, nous pensons que cette percée présente de nouvelles opportunités dans des domaines tels que la course autonome, la conduite autonome, la robotique à grande vitesse et le contrôle.”

Pour étayer ses affirmations sur les prouesses de Gran Turismo Sophy sur la piste, il a été opposé à quatre des meilleurs joueurs de Gran Turismo au monde lors du défi Race Together 2021 à l’été 2021. Résultat : Sophy a surpassé les experts humains lors des deux courses. et dans les épreuves contre la montre.

Gran Turismo 7 approche à grands pas et Sophy (après une mise à jour post-lancement) pourra entraîner les joueurs avec des techniques de conduite avancées pour les aider à s’améliorer sur la piste.