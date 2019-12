Sony DualShock 4 : des boutons arrière programmables pour la manette de jeu PlayStation

Sony a dévoilé une nouvelle DualShock 4 avec deux boutons arrière programmables pour son pad PlayStation 4. Conçu tout spécialement pour les joueurs pro – bien qu’il puisse aussi servir en dehors de la scène e-sport – ses clips périphériques en forme de T sur le bas de la manette de jeu donnant une paire supplémentaire de boutons tactiles pouvant être mappés avec jusqu’à 16 actions différentes tels que triangle, cercle, R1 et R2.

Un écran OLED circulaire fournit des informations en temps réel sur l’affectation actuelle de chaque bouton, et peut être utilisé pour remapper les boutons à la volée ou stocker jusqu’à trois profils différents – de qui permettre aux joueurs d’ajuster leur configuration dans le jeu si besoin. Cette extension astucieuse sera lancée aux États-Unis et au Canada en janvier 2020 et, nous l’espérons, atteindra les rivages européens peu de après.