Sony donne le ton avec deux nouvelles barres de son HT-G700 et HT-S20R

Sony présente aujourd’hui ses deux nouvelles barres de son HT-G700 et HT-S20R. Puissant et immersif, leur qualité de son en fait des modèles parfaits pour profiter de la télévision et du cinéma confortablement installé chez soi.

La barre de son HT-G700 est un modèle compatible Dolby Atmos et DTS:X doté d’un caisson de basses sans fil (3.1 canaux). Elle associe un son surround puissant à des dialogues clairs pour que chacun puisse se plonger totalement dans l’univers de ses programmes télé et de ses films préférés.

Le modèle HT-G700 dévoile un son enveloppant et offre une expérience audio immersive grâce aux technologies Sony Vertical Surround Engine et S-Force Pro Front Surround. Ces deux technologies s’allient pour recréer un son Dolby Atmos/DTS-X 7.1.2 canaux virtuel sans besoin d’enceinte arrière ou de plafond supplémentaire. Ses trois haut-parleurs avant et son caisson de basses, combinés au traitement du signal de Sony créent une dimension sonore enveloppante, aussi bien d’un point de vue vertical qu’horizontal. Le traitement du signal a également été amélioré pour fournir un son surround plus spatial[1]. De plus, le bouton AE (Audio Enhancement) de la HT-G700 permet d’effectuer une conversion ascendante du son stéréo ordinaire jusqu’au format surround 7.1.2 pour que chaque émission de télévision et chaque film bénéficie aussi d’un traitement du son surround.

Enfin, la HT-G700 est dotée d’un haut-parleur central dédié à la clarté des voix, pour s’adapter aux dialogues rapides des émissions de télévision mais aussi aux répliques chuchotées d’un film hollywoodien. Les mélomanes ne seront pas en reste, puisque la barre de son offre une expérience d’écoute riche et précise. En outre, la HT-G700 comprend la technologie S-Force PRO permettant au son d’être à la hauteur des téléviseurs de grande taille (plus de 55 pouces) pour s’immerger au cœur du spectacle.

Configuration idéale et personnalisée

De multiples modes sonores sont disponibles pour adapter parfaitement le son à ses envies. Ils peuvent être choisis directement via un bouton de la télécommande. Idéal pour se plonger dans ses films grâce au mode Cinéma et d’apprécier chaque note de ses morceaux préférés en mode Musique. A cela s’ajoute deux autres modes qui complètent le spectre des options : le mode Voix qui ajuste les paramètres sonores pour accentuer la parole et clarifier les dialogues, et le mode Nuit qui optimise la balance sonore pour entendre clairement, même à faible volume.

Le caisson de graves de la HT-G700, plus grand que celui de la précédente génération de barres de son, lui permet de disposer d’un haut-parleur plus large. Grâce à cette amélioration, ce puissant caisson sans fil produit des basses beaucoup plus profondes et riche. Enfin, la présence des interfaces Bluetooth et HDMI eARC/ARC simplifie à l’extrême la configuration avec un téléviseur.

Le HT-S20R est une barre de son 5.1 canaux puissante et abordable. Derrière son design épuré, elle possède des capacités insoupçonnées et délivre une puissance de 400 W au moyen d’une barre de son munie de trois haut-parleurs et de deux enceintes arrière assistées d’un subwoofer. Conçue pour seconder harmonieusement tous les modèles de téléviseurs, le HT-S20R est également facile à connecter grâce aux différents types d’entrées proposées à savoir HDMI, optique ou analogique. Il est possible également de profiter de sa musique via une connexion Bluetooth ou USB.

Sony HT-G700, 500 € ; Sony HT-S20R 300 €