Sony dévoile les nouvelles fonctionnalités de PlayStation VR 2

Avant le lancement de PlayStation VR2, Sony a partagé un aperçu de nouvelles fonctionnalités telles que la vue transparente et le mode cinématique.

PlayStation VR a été une voie d’entrée populaire pour les joueurs déjà familiarisés avec PlayStation et voulant se mettre à la réalité virtuelle. Nous savons déjà que Sony travaille sur un PlayStation VR2. Et à l’approche du lancement de ce nouvel appareil, la société a partagé un premier aperçu de certaines des nouvelles fonctionnalités du casque.

See-Through View est sans doute la plus grande nouvelle fonctionnalité que Sony a dégainé pour la PlayStation VR2. Cela ajoute une option pour passer du contenu affiché à une vue de votre environnement. La commutation est contrôlée avec le bouton de fonction du casque. La plupart des autres casques VR partagent cette fonctionnalité, il est donc bon de voir Sony l’adopter pour le confort de l’utilisateur.

Avec ce nouveau casque, Sony modifie la façon dont vous visionnez le contenu. Vous pourrez passer en mode VR pour du contenu VR à 4 000 x 2 040 HDR (2 000 x 2040 par œil) avec une fréquence d’images de 90 Hz/120 Hz. Ou, vous pouvez opter pour le mode cinématique pour afficher l’interface utilisateur et d’autres contenus non VR via un écran de cinéma virtuel à 1920 x 1080 HDR avec une fréquence d’images de 24/60 Hz et 120 Hz.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons un paramètre permettant de modifier la zone de jeu à l’aide des caméras et des télécommandes de la PlayStation VR2. Cela vous permettra d’étendre ou de restreindre la zone si les paramètres automatisés de Sony ne sont pas tout-à-fait corrects. Enfin, vous pourrez connecter une PS5 HD Camera à la console pour vous filmer en jouant. Nous supposons que c’est pour le streaming comme pour votre propre plaisir.

Le PlayStation VR2 semble prête à peaufiner sa conception pour correspondre à la PS5. Avec plus de 20 jeux promis pour le casque VR au lancement et une réduction de prix potentielle, le casque de deuxième génération est à surveiller. Nous prévoyons un lancement plus tard cette année ou au début de 2023. Restez à l’écoute au cours des prochains mois pour plus de détails. Et, bien sûr, nous vous apporterons toutes les dernières nouveautés.