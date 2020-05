Sony annonce ses nouveaux écouteurs sans fil WF-SP800N à 200 €

Sony élargit sa gamme d’excellents écouteurs sans fil avec les WF-SP800N (200 €). Présentés comme une paire polyvalente, ces nouveaux écouteurs disposent d’une technologie de suppression du bruit active, d’un mode de son ambiant pour quand vous devez laisser entrer le bruit extérieur, avec jusqu’à 26 heures de batterie (avec la suppression du bruit désactivée)

Le mode Ambient Sound de ces WF-SP800N permet de filtrer les sons que l’on souhaite entendre comme une annonce en gare ou les bruits de circulation quand on court dans la rue. Il est également possible de régler la réduction de bruit sur 20 niveaux en fonction de ses préférences à l’aide de l’application dédiée Sony | Headphones Connect.

Les WF-SP800N permettent également de profiter d’un son 360 Reality Audio, une expérience audio immersive utilisant une technologie de spatialisation du son (en combinaison avec un smartphone – iPhone ou Android, équipé d’une application de services de streaming. Avec le son 360 Reality Audio, la musique enveloppe et transporte, comme lors d’un concert live de son artiste préféré. Les auditeurs peuvent profiter d’un champ musical immersif et personnalisé pour chaque utilisateur grâce aux écouteurs WF-SP800N et à l’application Sony | Headphones Connect.

L’indice IP55 signifie également que ces écouteurs seront protégés de la transpiration pendant les entraînements particulièrement intenses, tandis que les commandes tactiles intelligentes et la prise en charge de l’assistant vocal devraient faire en sorte que le contrôle de vos morceaux et la prise d’appels soient un jeu d’enfant. Si cela vous plaît, vous pourrez vous procurer ces WF-SP800N en juillet prochain.