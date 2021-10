Sony annonce l’arrivée du Xperia PRO-I

Voici donc le nouveau smartphone Xperia développé spécifiquement pour les créateurs de contenu. Il embarque un capteur 1 pouce, une optique ZEISS Tessar 24 mm, un traitement d’image et une MAP automatique (autofocus) avancés, un enregistrement vidéo 4K à 120p, le tout dans un smartphone ultraplat de seulement 8,9 mm.

Développé avec la même technologie d’imagerie avancée que les hybrides Alpha primés de Sony, le Xperia PRO-I est du coup le premier smartphone au monde à inclure un capteur de type 1 pouce avec AFi à détection de phase. Ce nouveau smartphone intègre en effet un capteur Exmor RS de type 1.0 avec des pixels de 2,4 µm grâce auquel il assure des performances époustouflantes en basse lumière, une prise de vue RAW 12 bits garante d’une plage dynamique incroyable et une double ouverture (F2.0/F4.0) permettant d’adapter facilement la profondeur de champ au dessein du photographe. En complément d’un capteur de type 1.0, le Xperia PRO-I dispose d’un processeur d’image BIONZ X pour mobile.

Le Xperia PRO-I comporte trois objectifs, tous dotés d’un traitement antireflet ZEISS et d’un capteur 3D iToF offrant une liberté de création totale. Le nouvel objectif 24 mm adopte l’optique ZEISS Tessar et produit des images haute définition avec moins de distorsion d’image périphérique et plus de contraste et de netteté. Il est complété par deux autres objectifs, de 16 et 50 mm, permettant à l’utilisateur d’exprimer davantage sa créativité dans la composition. Quant au capteur 3D iToF de l’appareil, il mesure instantanément la distance entre l’appareil photo et le sujet pour garantir une mise au point automatique rapide et précise de n’importe quelle scène.

De plus, le Xperia PRO-I dispose de 315 points AF à détection de phase qui couvrent 90 % de l’image, ainsi que des technologies AF de pointe comme la MAP Real-time Eye-AF pour les humains et les animauxvi, le suivi en temps réel, la prise de vue en rafale AF/ AE à 20 ipset l’obturateur anti-distorsion permettant d’améliorer la capture des objets en mouvement rapide.

Le Xperia PRO-I est aussi le premier smartphone au monde à permettre à l’utilisateur de filmer des vidéos 4K de haute qualité à 120 ips, et de capturer et de lire des scènes rapides et des vidéos au ralenti jusqu’à 5x. Avec en sus un stabilisateur Optical SteadyShot avec FlawlessEye vi. Xperia PRO-I est le premier de la gamme Xperia à proposer la technologie Eye AF et un suivi d’objet exceptionnels pour la réalisation de vidéos, et ainsi à donner à l’utilisateur les moyens de garder une mise au point nette sur le sujet et d’accorder plus de temps à la composition.



Le Xperia PRO-I comprend également deux nouvelles fonctionnalités vidéo pour l’enregistrement vidéo et la réalisation de films. Pour la réalisation rapide de vidéos et de vlogs de haute qualité, Sony s’est inspirée de son expérience éprouvée des technologies de l’imagerie prenant en compte la production vidéo et les commentaires directs des vidéastes, pour offrir la nouvelle fonctionnalité Videography Pro avec des paramètres créatifs concentrés dans un seul et même endroit. Les utilisateurs peuvent ainsi régler de manière intuitive et précise les paramètres tels que la mise au point, l’exposition et la balance des blancs, même pendant l’enregistrement d’un film, pour s’adapter à l’environnement de prise de vue. Le Xperia PRO-I permet à l’utilisateur de monter et de partager du contenu vidéo directement sur le grand écran OLED HDR 4K de l’appareil.