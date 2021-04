Sony annonce l’arrivée du casque WH-1000XM4 Silent White en édition limitée FNAC

Sony a le plaisir de présenter la série limitée WH-1000XM4 Silent White, pour le 75e anniversaire de Sony en mai prochain. Cette finition nacrée ultra robuste bénéficie d’un ensemble d’accessoires coordonnés tels qu’une housse de transport ou encore des câbles pour créer une harmonie parfaite.

Comme le modèle WH-1000XM4 noir et argent annoncé l’an dernier, ce nouveau casque WH-1000XM4 Silent White offre la meilleure réduction de bruit signée Sony, avec une diminution des hautes et moyennes fréquences. Ces performances sont le fruit du processeur de réduction de bruit HD QN1 couplé à la technologie de détection sonore à double capteur, au nouvel algorithme, ainsi qu’à une nouvelle puce Bluetooth haute performance capable de s’adapter au bruit, à la musique et aux caractéristiques acoustiques en temps réel.

Grâce à l’intelligence artificielle Edge-AI, le logiciel DSEE Extreme reconstruit plus précisément le son perdu durant la compression numérique et analyse la musique en temps réel pour reproduire un son totalement fidèle et créer une expérience d’écoute plus riche et plus complète.

Il suffit, par exemple, de commencer à parler pour mettre automatiquement sa musique en pause grâce à la fonction Speak-to-Chat. La mise en pause automatique est capable quant à elle de détecter si le casque est porté ou non grâce à un capteur de proximité associé à deux accéléromètres. Quant à la reconnaissance d’activité Adaptive Sound Control, cette autre fonction intelligente détecte où l’on se trouve et ce que l’on fait, puis ajuste les réglages de la réduction de bruit pour créer une expérience d’écoute idéale.

Cette nouvelle version Silent White concilie style sophistiqué, confort exceptionnel et légèreté. Conçus pour les nomades infatigables, les coussinets d’oreilles ultrasouples et englobants répartissent uniformément la pression autour de l’oreille pour un maintien optimal. Doté de la connexion multipoint, il peut peut s’appairer sur deux appareils Bluetooth en même temps, et propose jusqu’à 30 heures d’autonomie et l’intégration de Google Assistant et d’Amazon Alexa.

Sony WH-1000XM4 Silent White, 430 € , sortie courant mai 2021 en édition limitée à la FNAC.