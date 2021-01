Sony Alpha 1 8K, la toute puissance photographique

Sony vient de dévoiler le nouveau modèle phare de sa série Alpha: le Sony Alpha 1 (disponible en mars 2021). Avec un capteur plein cadre de 50 MP et la possibilité d’enregistrer des vidéos 8K, il apporte énormément de détails – mais il y a aussi une énorme quantité de puissance de traitement disponible.

L’A1 peut prendre des photos en résolution 50,1 MP à des vitesses allant jusqu’à 30 im/s, ce qui est deux fois plus rapide que l’ancien produit phare de Sony, l’A9 II, et nettement plus rapide que les 20 im/s maximum des 1D X Mark III et EOS R6 de Canon.

Pour les vidéastes, l’A1 est le premier reflex compatible 8K de Sony, et enregistre également des films 4K à 120 im/s pour une lecture au ralenti 5x. Comme vous vous en doutez d’un modèle sans compromis comme celui-ci, de nombreuses autres fonctionnalités sont incluses, y compris une première mondiale qui a vraiment attiré notre attention : le suivi de la mise au point automatique en temps réel pour les yeux des oiseaux ! Si vous voulez garder la mise au point sur ce rouge-gorge insaisissable dans le jardin pendant qu’il se déplace, cet appareil photo est fait pour vous. Mais mieux vaut commencer à épargner, car En France, le Sony Alpha 1 sera proposé au tarif de 7 300 euros.