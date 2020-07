Sony A7S III, la star des vidéos nocturnes

Avec un nouveau capteur CMOS Exmor R rétroéclairé 12,1 MP combiné à un nouveau moteur de traitement Bionz XR, Sony a créé là un tout nouveau monstre qui se concentre sur la clarté de l’image et la vidéo en basse luminosité. Enregistrez des vidéos 4K jusqu’à 120 im/s avec jusqu’à 409 600 ISO et 15 arrêts de plage dynamique. On salue l’arrivée d’un écran LCD entièrement articulé et, enfin, d’un écran tactile. Avec 759 points de mise au point automatique à détection de phase et le suivi oculaire pour les humains et les animaux, ainsi que la stabilisation d’image sur 5 axes et la stabilisation active, ce nouveau Sony est taillé pour les vidéastes et les photographes. Le viseur électronique OLED de 9,4 millions de points et la prise de vue en continu haute vitesse jusqu’à 10 im/s sont une autre case cochée pour les amateurs d’images fixes. Il sera disponible en septembre pour environ 4200 €.