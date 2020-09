Sonus faber présente sa nouvelle collection d’enceintes « Lumina »

Conçue sur l’idée qu’aujourd’hui plus que jamais, il est important de profiter du temps pour soi et de célébrer les moments précieux de la vie, Sonus faber présente « LUMINA ».

La collection Lumina comprend trois modèles : Lumina I, une enceinte bibliothèque extrêmement compacte, idéale en voies principales ou en tant que haut-parleur surround dans une installation home cinéma; Lumina III est une élégante colonne qui assure un son puissant, sans distorsion et une haute intelligibilité des dialogues pour les jeux et les films. Lumina Center I une enceinte centrale complémentaire dont l’apparence et l’acoustique sont cohérentes pour s’adapter parfaitement à l’ensemble de la collection. Cette combinaison essentielle de modèles est une solution parfaitement équilibrée, tant pour les amateurs de systèmes stéréo traditionnels que pour ceux qui cherchent à faire l’expérience d’un système home cinéma multicanal.



La collection est complétée par les caissons de grave Gravis I et II, qui permettent d’obtenir des performances optimales pour les systèmes home cinema, des effets de basses fréquences profondes (LFE) et une expérience d’écoute plus complète. Lumina et Gravis, en configuration 5.1 canaux, offriront des effets enveloppants pour les films et une atmosphère immersive pour les concerts non seulement face à vous, mais aussi dans toute la pièce.



La simplicité reste au cœur de l’identité de la collection, avec sa facilité d’installation, son prix accessible et ses excellentes performances sonores, qui permettent à chacun de vivre une véritable expérience Sonus faber.

Les enceintes de la collection présentent uniquement des angles droits – le studio Sonus faber a réalisé ce design minimaliste afin de souligner la qualité des matériaux utilisés. Une étude minutieuse des proportions a été réalisée afin de garantir des volumes précis pour les performances sonores et une dimension compacte pour l’installation.

La face avant multicouche et le placage en bois véritable sont disponibles dans les finitions haut de gamme emblématiques de la marque, telles que le noyer et le wengé mats avec des incrustations en érable, ainsi qu’une troisième option en noir piano.



Toutes les autres surfaces de l’enceinte sont recouvertes à la main du cuir noir Sonus faber. Les anneaux chromés autour des haut-parleurs accentuent les formes et les proportions tout en donnant de l’éclat et en contribuant à la signature Sonus faber. Les Luminas sont également équipés de deux paires de bornes nickelées, ce qui permet d’envisager le bi-câblage et la bi-amplification. Les crossovers Luminas sont équipés de condensateurs de haute qualité spécialement conçus par Sonus faber.

oments qui y sont vécus.

Le projet Lumina cible des solutions conçues pour les modes de vie modernes et les différents environnements d’écoute, sans compromettre les performances. Peu importe l’endroit où elle est installée, elle offrira toujours une performance à couper le souffle.

Vous pouvez les positionner où vous le souhaitez tout en étant certain de profiter d’une haute performance sonore et d’une excellente expérience d’écoute.

Collection Lumina, disponible en trois finitions : Noyer, Wengé et Noir Piano

Lumina I : 799 € – Lumina III : 1 999 € – Lumina Center I : 649 €