Sonos Roam SL : moins cher et tout aussi étanche que l’original

Qui a besoin d’un micro, de toutes façons ?

L’année dernière avait vu l’arrivée du Sonos Roam, le premier véritable haut-parleur portable des maîtres originaux du multi-pièces. Aujourd’hui Sonos a annoncé le second : le Sonos Roam SL.

Nous étions de grands fans du Roam vu sa qualité sonore solide, entre Wi-Fi et Bluetooth, sa conception légère, étanche et compacte. Le Roam SL ne change pas grand-chose à cela, heureusement : il semble pratiquement identique à l’original et offre à peu près le même ensemble de fonctionnalités, y compris la possibilité de se connecter à votre système Sonos domestique (ou de former un couplage stéréo avec un deuxième Roam SL ou Roam) via Wi-Fi.



La batterie rechargeable du Roam SL tient jusqu’à 10 heures (ce qui devrait durer même plus longtemps que le pique-nique le plus long), avec 10 jours d’autonomie en veille. Il est livré avec la même construction robuste conforme à la norme IP67 que l’original, et peut être placé horizontalement ou verticalement en raison d’une forme triangulaire que nous assimilerions à un Toblerone court, trapu et à bords doux.

Seule mise en garde : le Roam SL n’a pas de microphone, ce qui signifie évidemment pas d’Alexa ou de Google Assistant. Cela supprime également la fonction Auto TruePlay d’origine, qui utilise l’intelligence audio de Sonos pour régler automatiquement la scène sonore pour l’environnement et les environs actuels. Si vous ne pouvez pas vivre sans cela, vous pouvez toujours opter pour l’original, bien sûr.

Le Sonos Roam SL sera en vente à partir du 15 mars, au prix de 159 £ et disponible en finitions noire ou blanche. Ceux qui ont hâte de se séparer de leur argent peuvent le précommander dès maintenant sur le site Sonos.