Sonos lance Beam 2 avec Dolby Atmos

Si vous êtes toujours à la recherche d’un son home cinéma dans lequel vous immerger, Sonos est de retour pour mettre la barre encore plus haut.

Petite, intelligente et étonnamment abordable, la barre de son cinématique de Sonos s’est glissée dans notre salon et a remporté chez Stuff les honneurs du prix de gadget de l’année.

Maintenant, celle qui lui succède est là pour faire honte aux petits tweeters de votre téléviseur : grâce à un processeur plus rapide et à un logiciel actualisé, cette enceinte toute en longueur ajoute l’intelligence Dolby Atmos à votre configuration home cinéma Sonos, pour un son qui rebondit sur le mur.

A la hauteur

Mettez le Beam 2 à côté de la précédente et vous aurez du mal à faire la différence. C’est toujours un rectangle arrondi à installer au pied de votre ensemble, mais avec une grille légèrement modifiée pour une meilleure acoustique. Et elle contient toujours quatre woofers large bande, un tweeter central, trois radiateurs passifs et cinq amplis numériques de classe D. Ce qui a changé, c’est la façon dont ils sont contrôlés – et une grande partie de la magie remaniée est invisible.

Toutes les sources

Un son imposant est une façon de vous plonger dans le cinéma. Mais vous aurez besoin du bon flux pour tirer le meilleur parti de cette dimension sonore supplémentaire. Heureusement, la connectivité HDMI eARC de nouvelle génération signifie que la Beam de deuxième génération prend en charge les signaux de très haute qualité de votre téléviseur, avec jusqu’à 32 canaux audio. Mais vous devrez attendre avant de plonger dans le son : Sonos affirme que la prise en charge de Dolby Atmos Music arrivera plus tard cette année. Elle prévoit également de bien fonctionner avec le format Ultra HD d’Amazon Music, pour du 24 bits Lossless dans votre salon.

Si tout cela semble un peu attendre, eh bien… ça le vaut. Mais l’ajout d’Atmos devrait débloquer une expérience d’écoute complètement différente. De plus, la Beam 2 est livrée avec toutes les astuces qui ont fait de la première édition un tel gagnant, y compris des micros à champ lointain avec annulation d’écho pour un contrôle vocal fiable (via Alexa ou Google Assistant), la technologie Trueplay pour un réglage acoustique indolore, ainsi que de nombreuses options pour bidouiller via l’application pour smartphone.

La Beam (Gen 2) est disponible pour 499 €, en noir ou en blanc sur Sonos.com.