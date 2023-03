Sonos Era 300 apporte l’audio spatial à la maison

Cela fait près d’un siècle qu’Alan Blumlein a inventé le son stéréo, mais la nouvelle Era 300 de Sonos pourrait être sur le point d’inaugurer une nouvelle, euh, ère.

Les six haut-parleurs à l’intérieur du haut-parleur pointent tous dans des directions différentes – les deux woofers sont inclinés à gauche et à droite avec une paire de tweeters latéraux, un autre tweeter pointe vers l’avant, tandis que le quatrième vise vers le haut pour refléter le son du plafond – ce qui signifie que vous pouvez utilisez-le pour écouter de l’audio spatial.

À l’heure actuelle, il ne prend en charge que Dolby Atmos Music via Amazon Music Unlimited, mais vous pouvez également coupler deux des haut-parleurs avec un Sonos Arc ou Beam (Gen 2) pour un son surround Atmos complet.

Cependant, six amplificateurs numériques de classe D devraient donner à chaque Era 300 suffisamment de punch pour remplir une pièce à lui seul, et Sonos a finalement étendu sa technologie de personnalisation Trueplay aux propriétaires d’Android, bien qu’il n’utilise pas les microphones du téléphone pour un réglage fin comme sur iOS. Le microphone intégré peut également être utilisé pour le contrôle vocal, avec Amazon Alexa pris en charge aux côtés de l’assistant de Sonos.



À l’arrière, vous trouverez un bouton de sourdine pour couvrir ses oreilles, ainsi qu’un bouton Bluetooth pour coupler de nouveaux appareils — un nouvel ajout pour un haut-parleur Sonos alimenté par le secteur — bien que le Wi-Fi reste la méthode de connexion clé. Wi-Fi 6 et AirPlay 2 sont tous deux pris en charge.

Il est toujours possible de connecter des sources filaires à l’ancienne à l’Era 300, mais vous devrez acheter un dongle, qui vous permet de brancher un câble auxiliaire sur le port USB-C.

L’Era 300 est rejoint par l’Era 100 – un remplaçant du Sonos One qui ne peut pas gérer l’audio spatial mais qui a deux tweeters inclinés pour de meilleures performances stéréo, un mid-woofer et trois amplis de classe D pour tout alimenter.

L’Era 300 vous coûtera 499 €, tandis que l’Era 100 est beaucoup moins cher à 279 €.