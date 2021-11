Son autonomie de 46 minutes fait du DJI Mavic 3 le roi du ciel

Et la double caméra de ce drone est également la meilleure de sa catégorie…

Quand il s’agit de drones caméra, on a souvent l’impression qu’il n’y a qu’un seul nom désormais : DJI. Avec environ 75%de part de marché, le principal concurrent de la société chinoise est elle-même, mais si l’on se fie au nouveau DJI Mavic 3, il y a eu peu de repos sur les lauriers du côté de Shenzhen.

Les fonctionnalités de haut niveau ici sont la batterie repensée, qui peut fournir 46 minutes de vol sur une seule charge (la batterie du Mavic 2 Pro fait 31 minutes maximum), et l’appareil photo Hasselblad, un capteur 4/3 CMOS et un zoom hybride 28x (le Mavic 2 Pro avait un capteur de 1 pouce). Ces deux améliorations sont importantes et passionnantes. Elles ouvrent de nombreuses opportunités créatives pour la création de contenu aérien.

L’appareil photo est en fait un double appareil photo avec deux objectifs : un objectif 24 mm et un téléobjectif 162 mm avec zoom hybride 28x (ce qui signifie qu’il combine la technologie de zoom optique et numérique). Il offre une ouverture réglable et 12,8 arrêts de plage dynamique, et peut prendre des photos de 20 MP en RAW 12 bits ou des vidéos à 5,1K/50 im/s et 4K/m/s. La plus grande taille du capteur (4/3 est environ le double de la taille de 1 pouce) devrait signifier d’excellentes performances en basse lumière – un domaine où les drones déçoivent souvent.

Le Mavic 3 offre également une détection d’obstacles omnidirectionnelle, une portée de transmission de 15 km et toutes les fonctionnalités de sécurité de vol et de sécurité que vous attendez d’un drone DJI phare.

Il est disponible à la commande dès maintenant en trois packages : juste le drone ; un Fly More Combo comprenant trois batteries, un concentrateur de charge de batterie, un sac de transport et un ensemble de filtres ND ; et le Cine Premium Combo, qui comprend une version modifiée du drone avec un SSD de 1 To, un enregistrement vidéo Apple ProRes 422 HQ, un contrôleur RC Pro, un sac de transport, trois batteries et un hub et deux jeux de filtres ND.