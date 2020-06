Somfy lance son offre de sécurité professionnelle sans engagement « Ilô by Somfy »

Pour la première fois, une solution de sécurité professionnelle « tout en un » incluant le leasing des produits, la maintenance et la télésurveillance sans engagement ! Somfy, leader mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment annonce le lancement d’une nouvelle offre complète de sécurité professionnelle sans engagement « Ilô by Somfy ».

Cette nouvelle offre innovante propose de regrouper, sans engagement, la location des produits reconnus et fiables de la gamme d’alarmes connectées de Somfy, associés à des services de télésurveillance professionnels à un prix juste et facilement installables.

La sécurité accessible à tous

Avec plus d’un français sur quatre touché par l’insécurité physique (cambriolage, vol), soit 25% de la population française, la sécurité fait partie des préoccupations majeures des français en matière d’habitat*. 42 % des français aimeraient disposer d’un système de vidéo-surveillance connecté et pouvoir faire de la simulation de présence à domicile.

Pour répondre à ce besoin, les offres de sécurité pour protéger son domicile sont diverses. On peut choisir d’être équipé d’un système de sécurité, qu’il ait été installé par un professionnel ou soi-même et de le relier à un centre de télésurveillance moyennant un abonnement mensuel. Somfy a su développer une expérience client unique, permettant à chacun de gérer la sécurité de son foyer simplement et efficacement, selon ses envies et son niveau de sécurité : de la simple caméra de surveillance au système d’alarme connecté en passant par des services de télésurveillance et d’intervention à domicile (à la carte, sans engagement et sans frais caché)

Avec sa nouvelle offre « Ilô by Somfy », Somfy va plus loin et démocratise la sécurisation de l’habitat en regroupant dans une même offre sans engagement:

– La location du matériel de sécurité assurant la protection du domicile

– L’accès à des services de télésurveillance professionnelle

– Une assistance avant et après-vente personnalisée

Cette nouvelle offre de services de sécurité « Ilô by Somfy » se présentera sous la forme d’un abonnement mensuel, sans engagement et qui s’articule autour de deux offres :

-L’offre Appartement : une offre compacte à 19.99€/mois regroupant une caméra avec sirène intégrée, un détecteur d’ouverture et de vibrations pour portes et fenêtres, ainsi que de deux télécommandes et de services d’assistance et de télésurveillance professionnelle.

– L’offre Maison : une offre complète à 29.99€/mois intégrant 3 détecteurs d’ouverture et de vibrations pour portes et fenêtres, 1 détecteur de mouvement, 2 télécommandes, une sirène intérieure et une sirène extérieure, une caméra de surveillance et des services d’assistance et de télésurveillance professionnelle.

Pour souscrire à l’offre ou plus d’information sur l’ offre « Ilô by Somfy » : www.ilobysomfy.fr