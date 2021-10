Soirées cocooning avec un vidéoprojecteur XGIMI

Préparez vos plaids douillets, enfoncez-vous dans votre canapé avec à portée de main quelques gourmandises pour tenir bon, et surtout n’oubliez pas l’essentiel, un vidéoprojecteur XGIMI, votre compagnon idéal pour des soirées streaming en amoureux ou en famille.

XGIMI, un des leaders des solutions de vidéoprotection clé en main, propose la solution tout la plus simple à utiliser pour profiter en quelques minutes d’une image gigantesque dans n’importe quelle pièce de son logement. Que vous souhaitiez vous lovez dans votre canapé et voir un film à grand spectacle ou que vous soyez dans votre lit, sous la couette, avec votre vidéoprojecteur posé sur votre table de chevet, XGIMI a le produit qu’il vous faut.

Incroyablement petit (la taille d’un livre de poche, et léger (900 grammes), le XGIMI Elfin sait diffuser des vidéos jusqu’à 200 pouces de diagonale. Les MoGo Pro et MoGo Pro+ tiennent dans la main et fonctionnent sur batterie, ils sont donc déplaçables à volonté dans toutes les pièces, de la cave au grenier. Le Halo, légèrement plus grand encore, remplace sans problème votre TV grâce à sa puissance lumineuse de 800 ANSI Lumens. Plus fort encore, le XGIMI HORIZON et HORIZON PRO placent la barre très haute, pour instantanément transformer votre salon en salle de cinéma 4K. Dernier point important, tous les vidéoprojecteurs XGIMI intègrent des haut-parleurs signés par une référence du genre, Harman Kardon. Le son Dolby Audio et DTS est puissant, dynamique et remplie la pièce sans effort.

Avec un smartphone, les vidéoprojecteurs XGIMI sont configurés en 3 minutes. Une fois la connexion Wi-Fi établie avec votre box, c’est parti pour accéder à tout ce que vous voulez. L’interface Android TV 10.0 donne l’accès à tous les services de streaming du moment : Disney +, Amazon Prime, Molotov, Salto et bien d’autres encore depuis le shop Android. Inutile de vous tracasser avec les réglages de l’image, tout est automatique*. Choisissez un mur blanc chez vous, posez le vidéoprojecteur à la distance souhaitée et il fera tous les réglages sans rien faire en quelques secondes. L’image est nette, fluide, les couleurs sont riches et le contraste frappant. Ils savent même éviter les obstacles, comme les cadres, les rideaux, les bibelots et redimensionne l’image immédiatement.

XGIMI MoGo Pro, 466,65 € – Halo à 636,35 €