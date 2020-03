Sodastream propose le Pepsi et le 7Up à domicile

Le goût original de vos boissons préférées fait maison ! SodaStream, filiale du groupe Pepsico, propose désormais des concentrés Pepsi, Pepsi Max, 7up et 7up free. De quoi réaliser ses boissons préférées à la maison pour le plus grand plaisir des soda lovers. Une machine SodaStream, une dose de concentré, quelques pressions et le tour est joué. Le petit plus : avoir ses boissons préférées toujours disponibles à la maison et à portée de main.

Les sodas sont associés à une consommation plaisir, mais celle-ci peut aussi devenir responsable ! Près de de 80% de tous les déchets présents dans nos océans sont des déchets d’origine plastique ; en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans ces derniers. Face à cela, changer ses modes de consommation s’impose de plus en plus au consommateur. Les concentrés SodaStream Pepsi sont l’alternative pour se faire plaisir… tout en réduisant sa consommation de cannettes et de bouteilles plastiques. Pour prolonger l’expérience, les bouteilles SodaStream Pepsi et 7up (garanties sans BPA) sont également disponibles et réutilisables pendant trois ans.

• Concentrés : 5,99 € • Bouteilles réutilisables : 9,99 € Disponible notamment sur le site internet sodastream.fr à partir de mars 2020.