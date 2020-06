Smeg dévoile les éditions spéciales de ses réfrigérateurs « Années 50 »

Smeg présente sa gamme de réfrigérateurs emblématiques FAB28 « Années 50 » avec les modèles « Éditions Spéciales ».

Les réfrigérateurs FAB28 SMEG «Éditions Spéciales» se caractérisent pas un incomparable look rétro et une personnalité bien marquée, où se rencontrent lignes sinueuses Années 50, créations originales et technologie de dernière génération. Avec cette ligne née dans les bureaux d’études internes de SMEG, l’entreprise a définitivement changé la manière de vivre l’électroménager : le style industriel des appareils habituels en pose libre s’est effacé pour laisser la place à de véritables icônes.

À l’instar d’objets cultes et à égalité avec le fauteuil ou la lampe, le réfrigérateur FAB28, décliné en 9 modèles tous plus originaux les uns que les autres, ils sont le véritable archétype de cette esthétique. Ils sortent de la cuisine pour devenir protagonistes de l’environnement où ils sont installés. Pour leur servir de parfaits compagnons, d’autres électroménagers affichant le même look vintage sont nés : réfrigérateurs de capacités et dimensions diverses, petits-électroménagers, lave-linge et lave-vaisselle. Évocateurs et éclectiques quelle que soit leur version, ils sont les témoins d’un design «Made in Italy» reconnu et apprécié dans le monde entier pour sa capacité à conjuguer art et fonctionnalité.

Le FAB28RDBB3 grâce à son effet ardoise, devient une feuille de papier prête à être écrite et réécrite à l’infini… Il vous suffit de vous munir de craies colorées (fournies à l’achat), d’une brosse pour effacer ou d’un chiffon humide et le réfrigérateur n’est plus seulement un appareil électroménager mais un moyen d’expressions et d’interactions.

Drapeau italien, Union Jack, édition Mickey Mouse ou version Soft Touch, ils sont de véritables éléments incontournables de la cuisine avec leurs formes arrondies et motifs originaux, ils suffisent à faire vibrer l’environnement dans lequel ils se trouvent, avec style et personnalité.

