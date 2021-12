Smartphone : le cadeau inconditionnel sous le sapin en 2021 !

Pour près de 60% des 18-34 ans, le smartphone est aujourd’hui le cadeau privilégié à Noël.

OPPO, marque leader sur le marché des smartphones et des objets connectés, s’intéresse depuis toujours aux usages et besoins des utilisateurs. Après avoir révélé l’impact du confinement sur l’usage des smartphones en mars 2020 et l’importance de la batterie dans leur utilisation intensive au quotidien en mars 2021, OPPO a interrogé les utilisateurs du 1er au 2 décembre 2021 pour savoir quels cadeaux ils souhaiteraient retrouver sous le sapin en 2021. Produits tendances, durables et utiles, les cadeaux high-tech ont plus que jamais la côte en cette fin d’année.

Pour près d’1 Français sur 2, le smartphone représente le cadeau de Noël au succès garanti

Même si 84% des Français sont déjà équipés d’un smartphone, celui-ci reste le cadeau idéal pour près d’1 Français sur 2. Avec une attente d’autant plus élevée chez les plus jeunes : 58% des 18-34 ans et 53% des 25-34 ans. Produit polyvalent et dans l’air du temps, le smartphone fait le lien entre les générations, en outre, chacun peut trouver le modèle qui répond au mieux à ses besoins.

Un cadeau avant tout durable pour 27% des Français

Si les Français sont si attachés au smartphone, c’est avant tout pour son usage quotidien utile en tant qu’outil personnel, précieux, à conserver dans le temps (27% des répondants). Offrir un tel cadeau est gage de qualité : il signifie que l’on prend soin de ses proches et que l’on sait leur faire plaisir. Mais près de la moitié des Français s’accordent à dire que le smartphone est un cadeau privilégié en raison de son design et de son côté tendance : ils ont envie du dernier modèle, autant pour son design novateur que pour ses innovations technologiques.

« Le smartphone a beaucoup moins de chance de se retrouver sur un site de revente le lendemain de Noël. Il est en passe de devenir le cadeau plaisir universel. En matière de théorie du don, on sait depuis longtemps que le « lien » vaut plus que le « bien », or le smartphone est un cadeau de lien, et au-delà de la connexion avec les autres. » Ronan Chastellier, Sociologue



Un cadeau tendance et premium pour 44% des 18-24 ans, qui sont prêts à investir 600€ dans cet achat

Le smartphone est-il un luxe accessible lors des fêtes de fin d’année ? C’est un grand oui pour les 18-24 ans qui sont prêts à mettre 600€ dans cet achat. Un résultat qui confirme son statut de cadeau tendance dernier cri, que les utilisateurs sont très fiers d’arborer.

Compte tenu de l’éventail de prix et de la largeur des gammes proposées sur le marché, offrir un smartphone est tout sauf un cadeau standardisé. Entre les différents modèles et designs proposés, l’utilisateur peut le personnaliser et se le réapproprier. Les fonctionnalités embarquées viennent aussi confirmer l’intérêt de cet achat et le propulsent comme le cadeau polyvalent par excellence.

« Chez OPPO, nous proposons constamment de nouvelles solutions orientées utilisateurs afin de leur offrir l’expérience ultime. Charge rapide, processeur 5G ou encore capteur photo 50 MP dernière génération. Nous proposons une large gamme de prix afin que chacun puisse s’offrir (ou offrir) un smartphone qui correspond à ses besoins. Cette étude confirme le fait que 57% des Français souhaitent dépenser moins de 300€ de budget cadeau dans leur smartphone, un segment de prix dans lequel nous proposons plusieurs smartphones bien équilibrés tant en matière de performance que de qualité de finition. » David Chauvaud, Product Marketing Manager chez OPPO France AED.



Top fonctionnalités : la capacité de stockage de photos/vidéos pour 67% des Français

Assistant du quotidien, les utilisateurs attendent beaucoup des capacités de leur smartphone et sont exigeants quant aux fonctionnalités proposées :

• La mémoire et le stockage des photos, des vidéos, applis sont plébiscitées comme fonctionnalités pour 67% des Français.

• La batterie longue durée est une fonctionnalité recherchée pour 66%.

• Les innovations en photos et vidéos sont considérées comme des « plus » par 62%.

Au-delà de ces specs, très fonctionnelles mais utiles pour faire le plein de souvenirs, les utilisateurs sont aussi en recherche de divertissement : 56% des répondants font attention à la qualité de l’écran. Une fonctionnalité de plus en plus importante face au développement du gaming, au visionnage de vidéo sur smartphone ou encore à l’usage quotidien des réseaux sociaux.