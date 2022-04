Skullcandy x Pit Viper, esprit 90’s

Skullcandy et Pit Viper dévoilent aujourd’hui leur première collaboration en édition limitée sur les 3 derniers modèles d’écouteurs True Wireless de la marque : Grind, Push Active et Dime.

Les deux marques partagent la même passion pour les sports extrêmes et la volonté de ne pas se prendre au sérieux. Skullcandy a adopté le style rétro délirant emblématique de Pit Viper et notamment le coloris Midnight en y incorporant des effets irisées, des taches de peinture et des combinaisons de nuances distinctives.



La collaboration s’articule autour de trois modèles phares de Skullcandy : les Grind pour usage quotidien, les Push Active pour les sportifs et les Dime, à transporter partout avec leur format mini. Les 100 premiers acheteurs se verront également offrir une paire de lunettes de soleil Pit Viper. Cette collection en édition limitée est disponible uniquement sur skullcandy.eu.