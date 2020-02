Skullcandy Sesh True Wireless en édition limitée corail

Ce mois-ci, découvrez les écouteurs sans fils Sesh True Wireless en édition limitée dans le coloris « Passionate Coral », accompagnés d’un plaid de voyage. Fondée autour de la musique et des sports de glisse, Skullcandy est une marque d’audio lifestyle. Son mantra :

En Février, Skullcandy met à l’honneur deux personnalités passionnées : la chanteuse-compositrice Ari Lennox, et la surfeuse professionnelle Alyssa Spencer.



« Je ne pense pas que les paroles doivent être parfaites, mais simplement qu’elles racontent une histoire », affirme Ari Lennox. La chanteuse-compositrice nous transmet une passion à l’état pur, ce qui fait d’elle le parfait exemple de notre humeur du mois. Ari Lennox écoute son coeur et a su développer sa confiance en elle avec le temps. Ayant grandi dans le Maryland, Lennox ne sentait pas à sa place, mais tout a changé lorsqu’elle s’est installée à Washington. « La vie a commencé à être plus fun après ça », raconte Ari. Inscrite dans une école principalement noire, la jeune fille s’est sentie plus intégrée et a été capable de voir sa beauté sous un nouveau jour. Elle a même fini par ne plus du tout employer le mot « noir », lui préférant celui de « chocolat » pour se référer affectueusement à ceux qui partagent sa couleur de peau. À sa façon de prononcer ce mot, et en la voyant croquer la vie à pleines dents, il est impossible de ne pas voir l’amour qu’elle a pour elle-même et pour sa culture.

Écouteurs sans fil Sesh – 69,99 €