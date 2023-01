Skullcandy propose une nouvelle gamme pouur gamers

Compatibles avec PC, PlayStation, Xbox, Switch et téléphone, les nouveaux casques de gaming multiplateforme SLYR, SLYR Pro et PLYR sont conçus spécifiquement pour les

joueur·euse·s, procurant un son très détaillé, des communications limpides et un confort durable. Cette collection est désormais disponible sur Skullcandy.eu avec une gamme de prix démarrant à 69,99 € pour le SLYR, jusqu’à 139,99 € pour le PLYR.

« Tout le monde sait que Skullcandy propose une expérience sonore haut de gamme et nos fans nous demandent de revenir au gaming depuis des années. Nous sommes ravis de présenter au monde notre nouvelle collection de gaming multiplateforme, » déclare Jason Luthman, Directeur global des produits pour Skullcandy. « Comme les gamers

le confirmeront, un son exceptionnel, une communication impeccable et un ajustement confortable sont absolument cruciaux. Nous avons équipé les casques PLYR, SLYR Pro et SLYR des technologies indispensables aux gamers pour des parties totalement immersives, mettant en valeur des nuances sonores uniques grâce à des profils audios personnalisés et permettant une communication limpide entre les joueurs. »



Compagnon idéal au quotidien pour jouer et écouter de la musique ou des vidéos, le PLYR, casque emblématique de la collection, est idéal pour ceux et celles qui souhaitent une flexibilité maximale pour jouer avec un casque branché ou connecté par Bluetooth. Pour obtenir une expérience sonore exceptionnelle, le PLYR adapte la technologie reconnue Skullcandy Personal Sound aux besoins spécifiques du gaming. Pensée comme des verres correcteurs, mais pour vos oreilles, cette technologie de pointe appelée Enhanced Sound Perception (ESP) requiert des utilisateurs un test d’audition innovant afin d’adapter spécifiquement les pilotes audios à l’audition unique de l’utilisateur.

Pour assurer des communications limpides, le PLYR présente un micro intelligent Clear Voice Smart Mic, qui exploite l’intelligence artificielle afin d’isoler la voix de l’orateur et d’éliminer les bruits de fond tels que ceux produits par les touches du clavier. Cette technologie fonctionne aussi bien avec le micro à bras qu’avec le micro embarqué

dans le casque lorsque le micro à bras est ôté. La possibilité de double connexion permet aux utilisateurs de se connecter par câble et sans câble afin d’écouter du son provenant de deux appareils différents. Enfin, incontournable pour des parties longue durée, un bandeau à suspension ajustable réduit la pression sur le dessus de la tête.

Pour les joueurs qui recherchent une expérience de gaming haut de gamme avec connexion par câble, le SLYR Pro est la réponse, avec des caractéristiques telles que l’ESP et la technologie de micro intelligent Clear Voice, ainsi qu’un micro à bras amovible. Le SLYR Pro présente également un bandeau actualisé qui convaincra celles et ceux qui

préfèrent un ajustement plus classique et confortable.



Les joueurs qui cherchent une solution économique s’orienteront vers le SLYR. Le son Supreme Sound optimise l’expérience de jeu avec une grande profondeur, afin d’assurer que les gamers entendent aussi bien les hurlements de la foule que les ennemis qui rampent derrière eux. Le SLYR présente également un micro à bras amovible

bidirectionnel qui permet une prise de son ciblée, garantissant que les joueur·euse·s peuvent communiquer avec clarté et collaborer aisément durant les parties multijoueurs.

Les modèles PLYR, SLYR Pro et SLYR sont composés de matériaux légers et résistants et équipés de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme, adaptés au volume de la tête et garnis de tissu absorbant et respirant. Les contrôles faciles d’accès sur le casque permettent d’ajuster ou éteindre rapidement le son, sans interférer avec la

partie. Les micros à bras sont également équipés d’une LED de statut du micro pour que les joueurs sachent instantanément si la prise de son est coupée ou si on les entend. Les modèles SLYR Pro et PLYR permettent également de moduler les différents égalisateurs adaptés au jeu, incluant l’ESP et les égalisateurs personnalisables.