Skullcandy dévoile des écouteurs Push Ultra coloris menthe

ampagne annuelle Mood Boost de Skullcandy continue en ce mois de novembre avec un nouveau mood parfait dans le contexte actuel : l’espoir ! Avec une année difficile sur bien des sujets, Skullcandy nous pousse à garder espoir que des jours meilleurs arriveront prochainement. Et quoi de mieux que le vert pour symboliser l’espoir.

Les nouveaux écouteurs de sport Push Ultra se parent aujourd’hui du coloris Hopeful Mint, un vert très doux parfait pour redonner un peu de gaïté pendant la saison hivernale.

Les Push Ultra sont les compagnons parfait des aventuriers ou des sportifs. Ces écouteurs sont équipés de crochets d’oreille flexibles pour un ajustement personnalisé ultra-fiable, ainsi que d’une conception Stay-Aware. De plus, les écouteurs ont une résistance IP67 à la transpiration, à l’eau et à la poussière.

Pour sa campagne Mood Boost, Skullcandy s’est associé à l’association To Write Love On Her Arms qui aide les jeunes souffrant de dépression et de problèmes d’addictions.