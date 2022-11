Ski : des soins pour chouchouter sa peau

Sothys, qui représente depuis plus de 75 ans l’excellence française du soin en instituts et

spas, propose différents produits pour une parfaite hydratation lors des séjours à la

montagne et après ses journées de ski ! A la montagne et avec le froid, la peau est mise à rude épreuve et a plus que jamais besoin de douceur et d’hydratation intense, Sothys a conçu plusieurs soins pour nourrir et apaiser sa peau dans ces températures et sècheresse extrêmes.

BAUME SUBLIMATEUR LEVRES AUX BAIES DE GOJI ET A L’ORANGE

Pour des lèvres sublimées, nourries et délicatement parfumées. Sa texture fondante nourrit, protège et embellit les lèvres en un seul geste. Très légèrement teinté, ce baume procure un effet sublimateur immédiat. Appliquer sur les lèvres dès que le besoin de confort se fait sentir et profiter de son parfum délicatement acidulé. À emporter partout

avec soi. 10 ml -19 euros

CREME MAINS VELOURS

Nourrit les mains et les ongles. Assouplit la peau pour une douceur optimale. Crème nourrissante et ultra-protectrice pour les mains.

50 ml -16,50 euros

SERUM INTENSIF HYDRATANT

Intensément hydratée, la peau retrouve toute sa souplesse et l’éclat d’une nouvelle jeunesse. + 53% d’hydratation encore après 8h d’application. Cet iconique Sothys associe, dans sa formule nouvelle génération, 4 sources d’acide hyaluronique à 2 actifs brevetés Sothys pour une action hydratante globale. Pensé comme un véritable architecte pour la peau, ce sérum intensif vise à booster durablement les mécanismes de l’hydratation. Sa texture légère comme de l’eau et riche en liposomes fond instantanément sur la peau.

50ml – 72 euros

EMULSION HYDRATANTE REVITALISANTE

Pour une réduction des signes de fatigue, lisse visiblement les traits et confère un nouvel éclat au teint. 100% effet hydratant. Grâce à son complexe d’actifs végétaux biologiques de sève de bouleau, d’eau florale d’aubépine et d’extrait d’alfalfa retinol like, cette émulsion réduit les signes de fatigue, lisse visiblement les traits et confère un nouvel éclat au teint. Un capital jeunesse vitalité préservé au quotidien.

50 ml – 39 euros