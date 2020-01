Six Français parmi les gagnants du GoPro Million Dollar Challenge 2020

GoPro dévoile la vidéo du Million Dollar Challenge 2020 et décerne un million de dollars partagés entre 45 gagnants, dont six français !



GoPro, Inc dévoile la seconde vidéo de son concours annuel Million Dollar Challenge — une vidéo filmée exclusivement par des utilisateurs de HERO8 Black et MAX, pour célébrer les petits nouveaux de la famille GoPro ainsi que la créativité de sa communauté. Dans le cadre du Million Dollar Challenge, il a été demandé aux utilisateurs des nouvelles caméras GoPro de soumettre leurs vidéos inspirantes, présentant des angles uniques, des vues spectaculaires, des séquences de sport captivantes ou tout autre sujet qui les passionne. Les meilleurs clichés ont été sélectionnés par GoPro pour figurer dans la vidéo finale du Million Dollar Challenge tandis que leurs propriétaires recevront une part égale du lot de 1 million de dollars.

Cette année, des utilisateurs de 104 pays ont soumis leur contenu HERO8 Black et MAX, soit quelques 42 000 vidéos soumises, ce qui est presque deux fois plus de candidatures que l’an dernier. « La technologie et la facilité d’utilisation des caméras HERO8 Black et MAX permettent à chaque utilisateur de tourner facilement des vidéos époustouflantes et de qualité professionnelle », commente Nick Woodman, fondateur et PDG de GoPro. « Les HERO8 Black et MAX sont faites pour réaliser du contenu unique, digne d’une qualité cinématographique, même entre les mains d’un utilisateur novice, et le GoPro Million Dollar Challenge est notre façon à nous de célébrer les capacités inouïes de nos nouvelles caméras ainsi que l’incroyable talent de nos utilisateurs ».

L’équipe de production chez GoPro a visionné chaque clip soumis, soit plus de 350 heures de vidéo, pour sélectionner les meilleurs moments et les intégrer dans un florilège épique. En conclusion, 45 utilisateurs ont été sélectionnés pour figurer dans la vidéo finale, remportant chacun un gain de 22 222 $ pour leur participation – soit une part égale de 1 million de dollars au total. Aucun gagnant n’a été prévenu au préalable du fait de sa sélection : ils l’ont appris en regardant la vidéo finale.