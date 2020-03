Six choses à savoir sur les Oppo Find X2

Le design n’est peut-être pas aussi fun qu’auparavant, mais le Find X2 est un ajout impressionnant pour le camp Android.

Le module innovant de caméra contextuelle coulissante qui a fait ses débuts sur le Find X 2018 avait fait sensation, même si le téléphone n’était pas tout à fait un achat cinq étoiles. Avance rapide jusqu’en 2020 : la société chinoise dévoile une nouvelle série phare, le Find X2. Initialement prévu pour être lancé au Mobile World Congress de Barcelone avant son annulation, le Find X2 est une avancée importante par rapport à son prédécesseur, face au tout nouveau roi d’Android, le Samsung Galaxy S20.

1. Il y en a deux

La série Oppo Find X2 est disponible en deux variantes, le Find X2 et le Find X2 Pro. Les deux ont un écran 6,7 pouces QHD + 3168 x 1440 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 1200 nits de luminosité et une certification HDR10 +. Le nouveau moteur O1 Ultra Vision peut augmenter le contenu vidéo à 60 ou 120 images par seconde, ainsi que le convertir en HDR. Ils fonctionnent tous les deux avec une puce Snapdragon 865, ce qui signifie qu’ils sont prêts pour la 5G. Ces smartphones diffèrent évidemment de plusieurs façons également.

2. Plus de système de caméra coulissante

Alors que l’Oppo Find X était remarquable de par ses caractéristiques monstrueuses, ce qui le démarquait vraiment de la foule Android était le mécanisme coulissant qui cachait ses caméras quand elles n’étaient pas nécessaires. Oppo a abandonné cette astuce astucieuse pour le Find X2. Vous trouverez donc maintenant une découpe de caméra frontale en haut à gauche de l’écran sans lunette autrement proche, et une matrice de caméras triple rectangulaire montée verticalement à l’arrière. Et en parlant de caméras…

3. Ces deux téléphones devraient prendre de super clichés

Le Find X2 et le X2 Pro sont assez différents. Ces deux téléphones sont équipés d’un capteur grand angle principal de 48 MP, mais l’appareil photo principal du Pro utilise le capteur IMX689 1 / 1,4 pouces de Sony, qui, selon Oppo, est le plus grand capteur d’un téléphone appareil photo 48 MP. Optez pour le Pro et vous obtenez également un téléobjectif 13 MP avec zoom hybride 10x et un ultra-large 48 MP. Le capteur principal du Find X2 standard propose un téléobjectif de 13 Mégapixels et un grand angle de 12 Mégapixels. Les deux téléphones embarquent un appareil photo 32 MP à l’avant.

4. Il existe une version en cuir végan

..Ce qui nous déroute aussi, mais ce que vous devez savoir, c’est que le matériau doux qui enveloppe le dos du téléphone est agréable sous la main. Oppo dit que ce dos vegan est tout aussi durable que les finitions en céramique et en verre qu’il offre également pour la série Find X2.

5. Le Pro est le meilleur

Le Find X2 Pro dispose d’une batterie de 4260 mAh avec une charge rapide 65 W SuperVOOC2 2.0, qui le chargera à 100% en seulement 38 minutes. Les propriétaires du Find X2 standard devront se contenter d’une cellule 4200mAh légèrement plus petite. Les deux téléphones disposent de 12 Go de RAM, mais le Pro obtient le double du stockage à 512 Go, et les deux téléphones ont deux haut-parleurs stéréo avec certification Dolby Atmos. La cote IP68 du Find X2 Pro signifie qu’il est plus résistant que le téléphone non Pro, dont la cote IP54 signifie qu’il offre un peu moins de protection.

6. Ils sont vendus au prix des flagships

L’OPPO Find X2 Pro sera disponible au prix grand public conseillé de 1199€ TTC. La commercialisation débutera en mai 2020 chez les distributeurs suivants : Boulanger, Bouygues Télécoms, Fnac-Darty, Orange et SFR.