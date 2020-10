Simplehuman, un miroir connecté doublé d’une enceinte

Simplehuman dévoile un miroir lumineux à capteur Hi-Fi avec Alexa d’Amazon. Ce miroir trois-en-un révolutionne la routine beauté en associant un système d’éclairage unique, un son de haute qualité et un assistant vocal.

Le manque de luminosité dans la salle de bain et l’éclairage artificiel dénaturent le rendu des couleurs dans le miroir ce qui peut causer des surprises désagréables. Le nouveau miroir à capteur HiFi simplehuman est doté du système tru-lux (développé et breveté par simplehuman) qui simule la lumière naturelle du soleil pour une qualité de détails et de couleurs exceptionnelle.

Equipé d’un capteur multifonctions, ce miroir possède deux modes d’allumage. L’un automatique : le miroir s’allume lorsque le visage est détecté, puis s’éteint après 10 minutes d’inactivité. L’autre manuel : il s’éclaire en appuyant sur le bouton du capteur.

Le diamètre de 20 cm et le grossissement x5 permettent de visualiser l’ensemble du visage et de voir les détails en s’approchant.



L’intensité lumineuse du miroir est entièrement personnalisable grâce à une barre tactile qui permet de basculer d’une lumière diurne à un éclairage tamisé. Connecté au wifi, le miroir peut également être piloté depuis l’application simplehuman (sur IOS et Android). Elle permet de sélectionner différents modes d’éclairage prédéfinis et de créer ses propres paramètres. La luminosité s’adapte ensuite automatiquement en fonction des préférences choisies.

Résolument innovant, ce miroir rend la routine matinale encore plus pratique grâce à une enceinte HiFi Bluetooth et Wifi intégrée au socle. Dotée d’un haut-parleur 2.5 pouces de conception danoise, elle offre un son puissant et homogène afin d’écouter ses musiques, radios et podcast préférés tout en se préparant. Elle peut également être jumelée avec les autres systèmes audio de la maison. Le contrôle du son est totalement intuitif grâce à la barre tactile située sur le côté. Il suffit de glisser vers le haut ou le bas pour changer la sélection, taper une fois ou deux pour lancer la lecture ou mettre en pause, etc.

Les performances du miroir HiFi simplehuman ne s’arrêtent pas là. Il est également équipé d’un microphone et de l’assistant vocal Alexa d’Amazon qui permet d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités d’Alexa. Commander un taxi, réserver une table au restaurant, consulter la météo, les informations ou l’état du traffic en se préparant est ainsi à portée de voix. Grâce à Alexa, il est également très facile de piloter les autres appareils connectés à l’assistant (ampoules, stores, chauffage, etc.), faisant de ce miroir un nouveau hub domotique de la maison.

399,95 € , www.simplehuman.com/fr