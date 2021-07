Silence, des scooters électriques 100% made in Europe

Silence Urban Ecomobility, le constructeur qui révolutionne la mobilité électrique, inaugure son premier Flagship parisien

Le constructeur de scooters électriques Silence Urban Ecomobility poursuit le déploiement de son réseau européen avec l’inauguration de son premier flagship à Paris. Cette nouvelle concession située au 11 avenue de la Grande Armée, marque le positionnement de la firme catalane dans la transition énergétique francilienne.

Depuis 2011, Silence Urban Ecomobility s’est imposé en leader de la mobilité verte en Espagne. Là où la majorité des modèles de scooters électriques se heurtent aux contraintes d’autonomie et de temps de charge, Silence innove avec son ingénieux système de batterie amovible. Plus qu’une signature visuelle, ce module identifiable à son cercle lumineux et commun à tous les modèles de la gamme intègre des roulettes et une poignée rétractable pour en faciliter le transport jusqu’au point de charge.

Côté performance, les scooters Silence assurent des autonomies supérieures aux standards actuels. Les scooters Silence Urban Ecomobility offrent des autonomies de 127 à 140 km selon les modèles et leur usage. Une fois la batterie à court d’énergie, seulement 3h sont nécessaires pour la recharger sur une prise domestique. Et parce qu’elles ont été pensées pour les nomades urbains, il vous sera prochainement possible de brancher n’importe quel équipement domestique, pour recharger par exemple votre ordinateur ou téléphone lors de vos déplacements.

La gamme composée de deux modèles de base (S01 et S02) se décline en sept versions pour le particulier que pour les professionnels, de puissances équivalentes à des cylindrées de 50 cm3 et 125 cm3. L’ensemble des modèles de la gamme intègre par ailleurs une application connectée offrant de multiples fonctionnalités telles que la localisation de votre scooter, la mise en fonctionnement à distance, l’ouverture automatique, l’organisation de votre itinéraire, l’affichage de votre niveau de batterie et votre bilan carbone. L’ordinateur de bord intègre par ailleurs trois modes de conduite et chacun des modèles dispose d’une marche arrière, d’un freinage puissant ainsi qu’une grande capacité de rangement sous la selle pouvant accueillir deux casques intégraux.

La firme catalane a conçu ses produits pour être durables et s’impose aujourd’hui comme l’unique constructeur à proposer des scooters électriques 100% made in Europe. De la fabrication des batteries à l’assemblage des deux-roues, chaque scooter Silence est tout droit sorti des chaines de productions situées non-loin de Barcelone. La modularité et connectivité des scooters Silence Urban Ecomobility les rendent également propices aux usages professionnels. En proposant des interfaces de gestions de flottes et des solutions d’équipements adaptées aux besoins logistiques des collectivités et services de livraisons, Silence Urban Ecomobility participe à la transition du paysage de cyclomoteurs urbains, favorisée par les politiques de bonus écologiques publiques (jusqu’à 900€ pour les particuliers et 2400€ pour les professionnels).