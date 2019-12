ShutterGrip 2, intelligence photographique

Les caméras pour smartphones, c’est super. Mais les smartphones ne sont pas parfaits en tant que caméras, comme vous le savez quand vous essayez de prendre un selfie si vous manquez de longueur de bras, lorsque vous bloquez une vidéo incroyable avec votre pouce, ou lorsque vous laissez tomber votre téléphone dans un ravin lorsque vous essayez de capturer le cliché parfait .

Ce Just Mobile ShutterGrip 2 (35 $) est là pour vous sauver de tous ces maux. On dirait que quelqu’un a scié la fin d’un reflex numérique. Vous insérez votre téléphone dans ce gadget, qui a une finition métallique brillante et une poignée antidérapante, pour vous garder en contrôle. L’appairage Bluetooth vous permet de démarrer en quelques secondes, et une télécommande détachable vous permet de prendre des photos à distance. Pas encore assez ? OK, que diriez-vous de la perche à selfie intégré, du fil de trépied et de quoi fixer des lumières LED pour les prises de vue nocturne?