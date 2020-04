Shure et Adam Levine présentent les AONIC 215 True Wireless

Shure et Adam Levine s’associent pour lancer officiellement les écouteurs sans fil à réduction de bruit AONIC 50 et les écouteurs AONIC 215 True Wireless Sound Isolating. Shure, un leader mondial de l’électronique audio avec une histoire de 95 ans dans le développement de l’industrie, travaille avec Adam Levine et Maroon 5 depuis plus d’une décennie – utilisant des microphones Shure, une surveillance intra-auriculaire et des systèmes numériques sans fil lors de performances en direct et en studio.

La relation de longue date d’Adam avec Shure et sa popularité dans le monde entier ont fait de nous une décision naturelle pour travailler avec lui sur cette campagne », a déclaré Eduardo Valdes, directeur principal, marketing mondial, musicien et audio grand public, chez Shure. «Cette campagne vise à rapprocher les artistes des fans et à capturer l’émotion et l’inspiration que les artistes livrent à travers leur musique. Des premières sessions d’enregistrement en studio à la sortie officielle d’un album, Shure offre notre son de qualité studio légendaire aux mélomanes avec des écouteurs et des écouteurs sans fil AONIC, offrant la même expérience d’écoute fiable et de classe mondiale lors de vos déplacements. »

Construits avec la même conception que les musiciens utilisent pour la surveillance intra-auriculaire sur scène, les écouteurs à isolation sonore sans fil AONIC 215 True Wireless offrent un son clair et des basses profondes. Un confort exceptionnel et un ajustement sûr sur l’oreille assurent que les écouteurs restent en place même pendant les activités à haute énergie. La technologie d’isolation acoustique bloque les bruits indésirables, mais en appuyant sur un bouton, le mode Environnement permet aux auditeurs d’entendre le monde extérieur en cas de besoin.

“La conception modulaire de ce produit permet aux utilisateurs de prendre leurs écouteurs AONIC 215 et de les convertir d’un véritable sans fil en filaire en quelques secondes, sans avoir à acheter une deuxième paire d’écouteurs pour passer à la dernière technologie de câble ou sans fil”, explique Matt Engstrom, chez Shure. “Si vous voulez passer de l’écoute sans fil sur votre téléphone à la connexion à un ordinateur portable pour une conférence téléphonique, il s’agit d’un simple commutateur, tout en conservant les mêmes performances audio de haute qualité.”

Les écouteurs sans fil True AONIC 215 offrent huit heures d’autonomie avec trois charges complètes supplémentaires à partir de l’étui robuste et rigide inclus pour un total de jusqu’à 32 heures d’autonomie en déplacement. Équipé d’un amplificateur de casque haut de gamme, l’AONIC 215 prend en charge plusieurs codecs, y compris Qualcomm aptX, AAC et SBC, et offre la technologie sans fil Bluetooth 5 pour une stabilité améliorée et une portée allant jusqu’à 30 pieds.

L’AONIC 215 présente la même conception modulaire primée que les écouteurs à isolation sonore Shure. Les auditeurs peuvent rapidement passer du filaire au sans fil avec les accessoires appropriés. L’adaptateur Secure Fit peut également être acheté séparément pour transformer facilement tous les écouteurs isolants détachables Shure existants, y compris les SE846, SE535, SE425, en véritable sans fil.

AONIC 215, 279 € www.shure.com/AONIC