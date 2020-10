Shure dévoile le MV7, son nouveau micro pour podcast

Shure présente son premier microphone hybride XLR/USB pour podcast, le MV7.

Ce tout nouveau modèle embarque les technologies du célèbre SM7B pour permettre aux podcasters, gamers et chanteurs de libérer leur créativité en consacrant moins de temps à la postproduction, grâce à un son studio de qualité professionnelle. La conception intuitive de ce micro USB, qui ne nécessite ni pré-ampli ni carte son, en fait un outil incontournable du streaming audio, accessible à tous les créateurs de contenu, débutants ou expérimentés. Avec le MV7, Shure propose à chacun le meilleur de la technologie audio à travers une solution conviviale, facile à configurer et à contrôler.

Le micro possède une sortie XLR professionnelle pour l’utiliser avec des interfaces audio, tables de mixage et appareils audio professionnels. Il constitue une solution polyvalente idéale pour le podcast, la radio, le gaming, le voiceover, le doublage et les studios d’enregistrement. Il propose aussi des ports USB-A et USB-C pour Mac et PC. Pour une utilisation en mobilité et les enregistrements en déplacement, le MV7 est compatible avec certains appareils Android. Un câble Lightning est vendu séparément pour une utilisation avec iPhone et iPad.

Le MV7 s’appuie sur les performances déjà éprouvées du célèbre microphone voix SM7B de Shure, une légende dans les domaines de l’enregistrement, de la radio, de la diffusion en direct et du podcast. Le nouveau microphone dynamique allie aujourd’hui polyvalence et contrôle, tout en offrant des options flexibles de connexion et un son de haute qualité sous un format compact et élégant.

La technologie d’isolation de la voix de Shure accentue celle de l’utilisateur afin d’améliorer la qualité des podcasts et livestreams. Quel que soit l’environnement, la directivité du microphone se concentre uniquement sur les voix pour les faire ressortir dans l’enregistrement et offrir un son incomparable à chaque fois.

Le niveau de voix d’un utilisateur et sa position par rapport au microphone varient constamment. Le mode de réglage automatique de niveau optimise les gains parfaitement et en temps réel, assurant ainsi un niveau de sortie constant. Les créateurs peuvent ainsi se concentrer sur leur contenu, sans avoir à se soucier de la technique et de leur microphone, consacrant ainsi moins de temps à la postproduction après enregistrement, et plus de temps à la création. Le mode de réglage automatique de niveau agit également comme un ingénieur du son virtuel et ajuste les niveaux audio en temps réel, pour offrir aux auditeurs une expérience d’écoute plus homogène.

Un panneau de commandes tactile intégré optimise le contrôle des réglages. Il suffit à l’utilisateur d’appuyer sur le panneau de commandes tactile pour ajuster le gain, le volume et le mix du retour casque, et activer le mute avec la possibilité de verrouiller les paramètres personnalisés.

Associé à la nouvelle application gratuite Shure MOTIV pour ordinateur, le MV7 offre la flexibilité nécessaire pour contrôler les fonctions audio et la commodité de plusieurs modes de presets. Les utilisateurs peuvent sélectionner la tonalité de leur choix, que ce soit sombre, naturelle ou claire, afin d’obtenir une voix radio profonde ou un son clair et propre. Ces paramètres sont disponibles dans le mode de réglage automatique de niveau et peuvent être sélectionnés d’un seul clic dans l’application MOTIV. De même, les utilisateurs peuvent indiquer leur distance par rapport au MV7 – proche ou lointain – selon leur distance au microphone et leur préférence. Pour les podcasters et les streamers qui aiment parler près du micro pour un son plus intime, le mode proche est idéal. Pour ceux qui ont besoin de plus d’espace, le mode lointain assure un niveau de sortie constant jusqu’à 45 cm. Le MV7 est aussi certifié TeamSpeak, la solution VoIP.

Shure MV7, existe en deux couleurs : noir et argent, 285 €, www.shure.com