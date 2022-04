Shazam vous aide à trouver les concerts près de chez vous

Shazam lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité dédiée au live, permettant aux utilisateurs de s’informer facilement sur les concerts à venir.

En shazamant une chanson, en recherchant dans l’application Shazam ou sur le site web de Shazam, les utilisateurs peuvent désormais facilement trouver des informations sur les prochains concerts près de chez eux, ainsi que les billets en vente. Ils peuvent également parcourir la page de l’artiste sur Shazam pour trouver les dates, les heures et les lieux des prochains évènements et sur la tournée, partager les informations sur un évènement et l’ajouter à leur calendrier. L’ensemble de l’expérience est fluide et sécurisée.

Cette nouvelle fonctionnalité de Shazam s’appuie sur les données de Bandsintown, une plateforme de recommandation d’événements et de découverte d’artistes connue dans le monde entier, au service de plus de 68 millions de fans de musique et de 560 000 artistes, managers, labels et producteurs de concerts. L’engouement des utilisateurs pour les fonctions de reconnaissance musicale de Shazam – avec son bouton emblématique “Touchez pour Shazamer” a contribué à sa popularité mondiale durable. Shazam compte désormais plus de 225 millions d’utilisateurs actifs mensuels, avec plus d’un milliard de chansons reconnues par mois et plus de 50 milliards au total depuis sa création. Les artistes, les fans et l’industrie musicale mondiale suivent les classements de Shazam, qui reflètent à la fois les tendances émergentes et les succès mondiaux.

Les nouvelles pages Concerts sur Shazam sont disponible dans l’application sur iOS et Android, et sur Shazam.com