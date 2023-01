Sharp annonce la disponibilité de ces nouveaux téléviseurs des séries FN et EQ

La série FN-4K Ultra HD Android TV- et la série EQ de Sharp -Android 4K Ultra HD dotés de la technologie Quantum Dot- sont disponibles pour le marché français.

Sharp annonce la disponibilité de ces nouveaux téléviseurs : les séries FN et EQ. Ces TV combinent des technologies d’affichage et audio avancées. Avec des matériaux de haute qualité, un design avancé et des caractéristiques modernes, les nouvelles séries FN et EQ de Sharp créent une expérience de home cinéma à couper le souffle.

La série Sharp FN est une gamme de téléviseurs Android 4K Ultra HD avec un design élégant sans cadre et un support en aluminium. Le système de haut-parleurs Harman/Kardon offre une expérience sonore unique pour les films et la musique. Le partenaire audio de Sharp, DTS, fournit un ensemble de codecs DTS:X et le post-traitement DTS Virtual:X pour une expérience sonore immersive.

Ces technologies audio permettent d’obtenir un son tridimensionnel réaliste avec une grande profondeur. Le système HDR inspiré du cinéma -Dolby Vision – garantit des images dynamiques élevées, ce qui se traduit par une qualité réaliste du contenu 4K. La luminosité étant un critère important pour une image de haute qualité en streaming HDR et Dolby Vision, la série FN répond parfaitement à cette problématique, atteignant une luminosité d’image de 350 à 380 nits (selon la taille). C’est environ 20 % de plus que la moyenne du marché pour les autres modèles Android de cette gamme de prix.

En outre, pour la lecture de contenus multimédias supplémentaires, la série FN dispose de quatre entrées HDMI 2.1, de deux ports USB, d’un lecteur de carte micro SD et d’un Wi-Fi certifié. Le système Android 11 offre de nombreuses options de divertissement et propose des services d’applications préinstallés tels que Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV et Prime Video, ainsi que le Google Play Store et de nombreuses médiathèques. Toutes les applications de divertissement telles que Disney+, HBOmax ou DAZN sont disponibles dans la boutique Google Play. L’assistant Google intégré fournit une aide rapide et utile dans la vie quotidienne via la commande vocale.

Sharp utilise pour la première fois aujourd’hui la technologie des Quantum Dot pour ses nouveaux modèles Android TV 4K Ultra HD de la série EQ. Les téléviseurs prennent en charge les normes d’image HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) et Dolby Vision avec une reproduction des couleurs sur 12 bits -une performance révolutionnaire par rapport aux normes actuelles de reproduction des couleurs-

Grâce à la technologie AQUOS Smooth Motion, qui ajoute des images supplémentaires au contenu, les mouvements de l’image semblent toujours fluides et les distorsions de l’image sont réduites. La luminosité de l’image est automatiquement adaptée à l’éclairage de la pièce grâce à un capteur de lumière ambiante intégré.

Les nouveaux téléviseurs de la série EQ s’intègrent parfaitement à tout design intérieur moderne. En associant des matériaux de haute qualité, un design progressif et une technologie moderne, ces téléviseurs n’offrent pas seulement une expérience cinématographique brillante, mais ils sont aussi particulièrement agréables à regarder. Élégants et sans cadre, ils offrent un attrait contemporain : grâce à un support central mince, ils semblent flotter. Le boîtier en aluminium et la grille des haut-parleurs leur confèrent une finition sophistiquée. Les écrans sont proposés en noir (EQ3) et en argent (EQ4) avec des grilles frontales différentes.

Pour une expérience sonore ultime, Sharp coopère avec les partenaires audios de renom Dolby Atmos et DTS:X. Ces technologies audios innovantes offrent un son tridimensionnel réaliste et d’une profondeur singulière. Le Dolby Atmos a changé la configuration des home cinémas avec un format audio révolutionnaire qui, grâce à des équipements audio compatibles, permet de diffuser le son dans une bulle à 360 degrés. La technologie DTS:X offre une expérience audio tout aussi immersive avec une flexibilité vis-à-vis de la disposition des enceintes. Le DTS:X est également entièrement rétro compatible avec tous les contenus existants encodés en DTS.

Le système de haut-parleurs intégré de 24 watts à deux voies d’harman/kardon a été spécialement développé pour la série EQ et assure une reproduction sonore claire ainsi que des basses solides sans distorsion perceptible. Les haut-parleurs uniques, orientés vers le bas, sont entourés d’une grille en aluminium conçue par des experts. Les aigus à l’avant de l’appareil sont sûrs de fournir un son et des dialogues clairs tandis que les basses délivrent des fréquences basses et profondes. « Du Gros Son » avec des effets spectaculaires est garanti grâce à un volume des haut-parleurs considérable.

La série EQ incorpore le système Android 11 ainsi qu’un nouveau processeur haute performance. Il offre un divertissement et une connectivité quasiment illimités. En plus de plusieurs services d’applications préinstallés tels que Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV et Prime Video, les utilisateurs ont accès à plus de 7 000 applications et médiathèques dans le Google Play Store, y compris Apple TV, Disney+ et HBO Max. L’assistant Google intégré offre une aide rapide et utile dans la vie quotidienne, ainsi qu’une accessibilité accrue grâce à sa fonction de commande vocale.

Les téléviseurs Android Sharp EQ prennent en compte le service de streaming de jeux Google Stadia, rendant ainsi une variété de jeux vidéo disponibles en résolution 4K HDR. La seule condition étant d’avoir une manette de jeu connectée au téléviseur. Ceux-ci possèdent également quatre entrées HDMI 2.1, qui prennent en charge ALLM et des fonctions de jeu supplémentaires.

Le triple récepteur HD intégré reçoit quant à lui les programmes télévisés par câble (DVB-C), par antenne (DVB-T/T2) ou par satellite (DVB-S/S2). De plus, le Bluetooth, un Chromecast, un lecteur de carte micro-SD, une sortie AUX et deux ports USB sont disponibles pour lire des contenus multimédias supplémentaires.