Série S de Samsung : un son plus puissant pour les petites télévisions

Trouver la bonne barre de son pour votre télé est d’abord une question de proportions. Trop petite, et elle semblera ridicule en comparaison, trop grande et elle semblera écrasante. Si votre écran atteint environ les 40 pouces de diagonale, la nouvelle série S de Samsung (399 €) devrait être parfaite. Elle est disponible en deux couleurs : le S60T est noir, tandis que la S61T est gris. À tous les autres égards, elles sont identiques, avec 180 W de puissance insonorisante et quatre canaux distincts provenant de six drivers. À chaque extrémité, vous trouverez un haut-parleur utilisant la technologie de faisceau acoustique incandescent de Samsung pour canaliser l’audio dans chaque recoin de votre salon et rendre la scène sonore aussi large que possible. On trouve également Alexa à bord, la diffusion de la musique via Wi-Fi et elles peuvent même se connecter à votre télé via Bluetooth, : un fil de moins à l’arrière…