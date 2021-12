Serial 1 présente son eBike Mosh / Tribute en édition limitée

Ce modèle en édition limitée produit en quantité très limitée, est disponible dès aujourd’hui chez les concessionnaires européens Harley Davidson.

Fondé sur l’eBike standard MOSH/CTY de Serial 1, le MOSH/TRIBUTE est une version exclusive rehaussée de finitions haut de gamme, avec des composants uniques et une attention inégalée quant aux détails. “Lorsque Serial 1 a été lancé en octobre 2020, le premier eBike présenté au public était un prototype étonnant tiré de la moto vintage qui a inspiré la création de la marque Serial 1 eBike “, déclare Aaron Frank, directeur de la marque chez Serial 1. “Nous sommes ravis de proposer aujourd’hui un eBike en édition limitée qui reprend si fidèlement l’aspect et la sensation emblématiques de ce premier prototype.”

Le MOSH/TRIBUTE de Serial 1 est remarquablement fidèle au prototype original de Serial 1, avec sa peinture noire brillante et ses lettres dorées, des pneus Schwalbe Super Moto-X blancs (exclusifs à Serial 1), une selle en cuir fabriquée à la main et des poignées en cuir assorties de Brooks England, ainsi qu’un bouclier en laiton estampé monté sur le feu de signalisation avant.

Derrière la peinture et les composants spéciaux, le MOSH/TRIBUTE de Serial 1 conserve toutes les caractéristiques et fonctionnalités du modèle standard, enter un puissant moteur Brose S Mag monté au milieu, qui produit un couple de 90 Nm, une batterie intégrée, amovible, de 529Wh qui offre une autonomie de 35 à 105 miles, un entraînement final par courroie Gates Carbon Drive, propre et sans entretien, des freins à disque hydrauliques solides et fiables, et un acheminement interne des câbles et un éclairage LED intégré à l’avant et à l’arrière.

La production de la MOSH/TRIBUTE de Serial 1 est limitée à 650 unités au total – 325 pour les États-Unis et 325 pour l’Europe. Le stock étant extrêmement limité, les clients intéressés doivent contacter leur concessionnaire Serial 1 immédiatement pour obtenir leur propre MOSH/TRIBUTE. Les prix varient d’un pays à l’autre ; contactez le revendeur pour connaître les prix. La localisation des revendeurs est accessible sur www.serial1.eu.