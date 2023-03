Sennheiser Profile USB, excellence audio

Sennheiser lance le Profile USB, un microphone cardioïde à condensateur, simple et élégant, pour le streaming et les podcasts. Il délivre un son professionnel et toutes les fonctions sont immédiatement accessibles aux streamers, podcasters et gamers qui peuvent ainsi se concentrer totalement sur les contenus. Ce microphone existe en version pied de table (129 euros) et sous forme de kit Profile Streaming Set avec un bras articulé autobloquant en 3 points (199 euros). Tous ces modèles sont disponibles dès aujourd’hui.

En façade, le micro Profile USB arbore un bouton Mute, une touche de contrôle du volume du microphone, une touche pour la balance entre la voix et l’audio du PC/de la tablette, et une touche de contrôle du volume de monitoring au casque. Il est possible de raccorder un casque ou des écouteurs à la fiche 3,5 mm à l’arrière du micro Profile USB.

Des anneaux lumineux LED affichagent la commande activée. Quand l’anneau est vert autour de la touche de contrôle du volume, le micro Profile est prêt. Quand l’affichage passe à l’orange, par intermittence ou tout le temps, cela indique qu’il faut réduire le volume du micro. Enfin, quand l’anneau lumineux devient rouge, c’est que le microphone a été mis en silencieux, ce qui confirme l’affichage rouge du témoin silencieux.

Il est possible d’orienter le micro Profile en position optimale, les articulations autobloquantes le maintiennent fermement en place. Des connecteurs 3/8” et 5/8” en bas du micro permettent de le fixer à n’importe quel pied de table. Il existe aussi un kit Profile Streaming Set, avec sa perche autobloquante en 3 points. Ce bras moderne et fin, avec passage de câble intégrée, convient à toutes les applications filmées.

Ce microphone existe en version pied de table (129 euros) et sous forme de kit Profile Streaming Set avec un bras articulé autobloquant en 3 points (199 euros). Tous ces modèles sont disponibles dès aujourd’hui.