Sennheiser IE 900, des performances pures pour audiophiles

Sennheiser a récemment vendu l’ensemble de sa division grand public au producteur d’aides auditives Sonova, apparemment dans le but de se concentrer entièrement sur les produits audio professionnels. Nous supposons que cela signifie que le Sennheiser IE 900 (1300 €, disponible en juin 2021) pourrait être la dernière paire d’intras que nous ayons jamais vue du « vrai » Sennheiser. Doté d’un transducteur X3R – le dernier développement du haut-parleur Extra Wide Brand de 7 mm de Sennheiser – construction en alliage d’aluminium et trois câbles – un asymétrique avec un connecteur de 3,5 mm et des câbles symétriques avec des connecteurs de 2,5 mm et 4,4 mm – il promet de fournir le genre de

De performances qui donneront des émotions aux audiophiles. Les trois tailles d’adaptateur en mousse à mémoire de forme et les crochets réglables doivent maintenir les IE 900 fermement fixés dans les oreilles de l’auditeur.