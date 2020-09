Sennheiser HD 560S, un casque abordable pour audiophiles

Les audiophiles passent des heures à savourer ou analyser la musique de leurs artistes préférés ou leurs propres compositions. Le nouveau casque Sennheiser HD 560S, développé pour une écoute analytique, est vendu à un prix abordable : il restitue un son naturel, d’une grande précision qui met en valeur chaque détail, avec une meilleure extension des graves. Le HD 560S est tellement ergonomique qu’on oublierait presque qu’on le porte. Il comporte des écouteurs ouverts à l’arrière qui permettent aux ondes sonores de se diffuser naturellement, “recréant la position d’écoute triangulaire optimale des haut-parleurs pour créer une scène sonore articulée.” Ça a l’air chic, non ? Une réponse en fréquence de 6 Hz à 38 kHz aide également le HD 560S à tisser des sons de graves complexes, tandis qu’une sensibilité élevée de 110 dB / 1 V et des niveaux de distorsion harmonique totale impressionnants (<0,05% à 90 dB) apportent une plage dynamique expressive et une vraie clarté. Sa conception à oreille ouverte laissera entrer certains sons ambiants et permettra à votre prlaylist de s’échapper. Ce n’est pas un problème si vous prévoyez de les utiliser lorsque vous à la maison. Mais cela signifie que vous devriez probablement les utiliser avec parcimonie en public oui au bureau – en particulier si vous êtes fan de Megadeth.