Sena, des casques vélo intelligents

La marque Sena propose des casques vélo intelligents, avec système de communication intégré, pour rouler en sécurité tout en restant connecté en sortie.

Pour aider les cyclistes à communiquer facilement entre eux, la marque américaine Sena a adapté son système d’intercom sans fil, développé à l’origine pour les motards, à ses casques de vélo. Avec ce dispositif, chaque cycliste peut discuter à tout instant avec ses compagnons ou co-équipiers, que ce soit sur route ou en sortie VTT, dans une portée de 900 mètres. Deux systèmes disponibles selon les besoins : un Intercom Bluetooth permet de connecter 4 cyclistes en chaine. Un Mesh Intercom permet de connecter un nombre illimité de cyclistes à travers 9 canaux.

Le casque Sena est équipé d’un micro et de deux haut-parleurs ainsi que de la fonction Advanded Noise Control qui réduit les bruits ambiants pour des conversations sans aucune gêne extérieure. Composé d’une coque résistante en polycarbonate couplée à un mousse dure interne EPS, et équipé de rembourrages additionnels, le casque vélo Sena ne lésine pas sur la protection et le confort du cycliste.

À noter aussi, la possibilité de profiter des fonctionnalités d’applications mobiles en reliant le casque connecté, via le Bluetooth du smartphone, à l’application de la marque : suivi de GPS, réception d’appels… A cela s’ajoute (sauf sur le modèle R1) un feu arrière à LED pour mieux se signaliser, une petite visière amovible contre le soleil et la pluie fine. Très pratique, le casque Sena est muni d’une batterie lithium en polymère qui se recharge rapidement par USB.

