Selon Lenovo, les gamers français mènent une « double vie »

Est-on le même lorsqu’on est au travail et lorsqu’on joue ? Exprime-t-on sa personnalité de la même façon ? Quel rôle joue notre vie de gamer dans la définition de nous-même ?

Pour tenter d'éclairer ces questions, Lenovo Legion a conduit une vaste étude en partenariat avec AMD, auprès de 1000 joueurs français.

Les résultats mettent en lumière une dualité dans la manière dont ces joueurs se définissent et expriment leur personnalité. Leur vie de gamer semble y jouer un rôle important. Lenovo s’est par ailleurs associée à Salva Espín, dessinateur de bandes dessinées et concepteur de jeux Marvel, pour concevoir cinq autocollants « Seconde peau ».

53 % des sondés disent se définir eux-mêmes et leur personnalité à partir de leur vie en tant que joueur. Si l’activité professionnelle reste prépondérante (65 %) dans la représentation de soi, leur expérience vidéoludique semble également être devenue un vecteur non négligeable. 53 % ont le sentiment d’exprimer leur authentique personnalité quand ils jouent, ce qui, dans la sphère privée, arrive quasiment au même niveau que les moments passés en famille ou avec des amis (54 %). Par ailleurs, si on les interroge sur l’impact de leur personnalité de joueur dans leur vie, ils sont 37 % à penser qu’elle s’exprime également lorsqu’ils sont avec des amis, et non pas seulement lorsqu’ils jouent effectivement (37 %) ou lorsqu’ils sont seuls (45 %).

Les gamers ne se définissent pas de la même façon selon qu’ils travaillent ou qu’ils jouent. Lorsqu’il s’agit de définir leur personnalité au travail, les qualificatifs qui viennent en premier lieu sont le sérieux (44 %), le calme (29 %) et le fait d’être consciencieux (29 %). En revanche, lorsqu’il est question de jeu vidéo, la détermination (40 %), la créativité (27 %) et l’humour (25 %) arrivent en tête.

Ces deux facettes ne semblent pourtant pas en opposition mais au contraire intimement liées et complémentaires. Les joueurs interrogés considèrent ainsi qu’un certain nombre de compétences offert par le jeu vidéo peut contribuer se transposer dans la vie professionnelle : esprit d’analyse (46 %), résistance au stress (35 %), créativité (35 %). Et il apparaît également qu’en fonction de leur activité professionnelle, les joueurs ne plébiscitent pas les mêmes types de jeu. Si les informaticiens ont une préférence pour les RPG, les professionnels de santé privilégient les jeux créatifs, et les professionnels de la science, les jeux de stratégie.

Pour illustrer cette dualité, Lenovo et AMD ont collaboré avec Salva Espín, dessinateur de bandes dessinées et concepteur de jeux, connu pour son travail avec Marvel sur des personnages comme Deadpool, She-Hulk, X-Men et Wolverine, autour d’un projet baptisé “Second Skin”. L’artiste a imaginé des autocollants en édition limitée soulignant ce à quoi pourrait ressembler notre quotidien si nous endossions en permanence notre « seconde peau » de gamer.

Les joueurs français sont maintenant invités à participer à un jeu concours sur la communauté francophone Lenovo Legion. Il suffit de partager un dessin ou une esquisse de leur « seconde peau ». À la clé, une chance de gagner un autocollant original de Salva inspiré par leur alter-ego gaming et un ordinateur portable Lenovo Legion.