Sellerie Georges, des sacoches de moto faites main en région parisienne

Connaissez-vous la Sellerie Georges ? Créée en 2012, c’est l’un des grands spécialistes parisiens de la maroquinerie, des accessoires en cuir et de la bagagerie haut de gamme Made in France. La marque propose des pièces sur-mesure façonnées à la main selon un savoir-faire traditionnel. La Sellerie Georges, spécialiste de bagagerie et maroquinerie en cuir, propose une large gamme de sacoches pour équiper les motos. Les modèles de la marque allient élégance et praticité pour coller au quotidien des motards, aussi bien en ville qu’au cours de leurs voyages.

Ces sacoches sont fabriquées à la main en région parisienne par des artisans selliers. Les produits sont confectionnés en cuir de vache pleine fleur doublement tanné ce qui le rend souple, étanche et ne nécessitant aucun entretien. Toutes les sacoches se déclinent en noir, marron chocolat et marron glacé.

Mecano (199 €) est par exemple une petite sacoche en cuir qui se fixe sur le guidon de la moto. Réservoir Cat (à partir de 499 €) est une sacoche aimantée pour réservoir en métal, vendue avec ou sans support téléphone.

https://www.sellerie-georges.com/