Seiko réinvente sa montre de plongée mythique de 1970

Il y a 55 ans, Seiko lançait la toute première montre de plongée du Japon. Équipée d’un mouvement automatique et étanche jusqu’à 150 m, elle a prouvé sa fiabilité lorsqu’elle a été utilisée par les membres de l’expédition en Antarctique dans les années 1960. Dans les années qui ont suivi, Seiko a créé de nombreuses autres montres de plongée qui ont trouvé la faveur des plongeurs professionnels et des aventuriers, grâce à leur grande qualité et à leur fiabilité.

Des modèles spécifiques anniversaire sont édités pour la fin d’année 2020. Basée sur les modèles historiques édités en 1965 et en 1970, qui sont les emblèmes de l’histoire des montres de plongée Seiko, cette collection en édition limitée a été redesignée et comporte les innovations adaptées pour célébrer ce 55e anniversaire.

Une recréation de l’emblématique modèle de 1970 voit notamment le jour avec un coloris bleu. Elle est ressuscitée par l’alliance du design de la Diver’s de 1970 et d’une technologie de pointe. L’unicité du modèle de 1970, étanche à 150 mètres, tient largement à la position de sa couronne, située à 4 heures, intégralement protégée par le large boîtier. Restée mémorable, tant pour ses fonctions et son étanchéité à 150m que pour son design, elle s’est imposée comme une montre de plongée exceptionnellement solide. Sa résistance a d’ailleurs été éprouvée par le célèbre aventurier Japonais Naomi Uemura lors de sa course en solitaire avec un traîneau à chiens, parcourant 12 000 kilomètres, du Groenland à l’Alaska, en 18 mois.

Légèrement plus grande que le modèle original, la recréation Prospex reste fidèle à l’esthétique de la montre de plongée de 1970. Le boîtier est doté d’un design large et fluide dédié à la protection de la couronne située à 4h. Cette nouvelle version est alimentée par le calibre 6R35 qui offre une réserve de marche de 70 heures. Le boîtier est doté d’un revêtement super résistant et d’un verre saphir doublement incurvé avec revêtement anti-reflets. Elle est étanche à 200 mètres. La surface supérieure du bord de la lunette bénéficie du polissage Zaratszu pour une finition miroir parfaite.

Seiko SPB183, édition limitée de 5 500 pièces, 1 450 €, disponible en novembre 2020.