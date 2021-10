Seiko 5 Sports présente cinq montres avec le manga japonais One Piece

Créé par Oda Eichiro et publié pour la première fois dans le weekly shonen jump de la Shueisha en 1997, ONE PIECE a depuis atteint les plus hautes sphères du manga, devenant le titre le plus vendu de l’histoire du manga. L’histoire raconte les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune garçon dont le corps a acquis les propriétés du

caoutchouc après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon et qui est persuadé qu’il deviendra un jour le roi des pirates. Avec son équipage du nom de Mugiwara – qui signifie Chapeau de paille, Luffy explore la mer de Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de « One Piece ».

Les éditions limitées de cette collection s’inspirent des personnages de la série : Luffy, Zoro, Sanji, Sabo et Law et en reprennent le concept principal « Inherited strength of will » ainsi que le look Street.

Pour LUFFY, le personnage principal, qui rêve de devenir le roi des pirates, le cadran est conçu avec un motif qui ressemble à la vapeur qui apparaît lorsque Luffy libère le « Gear », le rendant ainsi plus fort et plus rapide. Les index sur la lunette, dont la taille augmente progressivement dans le sens des aiguilles d’une montre, expriment la force de Luffy lorsqu’il monte en pression. À côté de l’index à la

position 12 heures, un motif est imprimé pour suggérer le « D », lettre énigmatique dont Luffy est l’un des porteurs. La couronne est marquée du motif de la cicatrice sous l’œil gauche de Luffy. Le fond du boîtier porte le dessin du chapeau de paille laissé à Luffy par le rouquin Shanks, et ses mots « I’m gonna be… king of the pirates! ».

La collection sera disponible dans le monde entier au sein des boutiques Seiko et chez ses partenaires sélectionnés dès le mois de décembre, en éditions limitées de 5 000 pièces chacune. Chaque modèle porte au dos du boîtier un numéro de série allant de 0001/5000 à 5000/5000.

Editions limitées à 5 000 pièces chacune

Prix public maximum conseillé en France : 450 €

E-boutique : www.seikoboutique.fr