Sega Astro City Mini, une mini arcade préchargée avec 36 jeux

Sega fête en beauté son 60e anniversaire. Ce qui est bien, car nous en profitons tous. Après le Game Gear Micro du mois dernier, la société a annoncé l’Astro City Mini, un hommage extrêmement réduit à l’emblématique Astro City Arcade de Sega. Vous pouvez jouer sur le petit écran avec le joystick à micro-interrupteur et six boutons, ou le brancher sur votre téléviseur via le port HDMI à l’arrière de la cabine. Il existerait même un support de contrôleur externe. Cet Astro City Mini serait pré-chargé avec 36 jeux Sega classiques, dont Virtua Fighter, Altered Beast et Golden Axe. On rêve d’un lancement hors du Japon.