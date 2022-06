Sécurité : les caméras Arlo passent au format XXL

L’été approche à grands pas et les vacances aussi. Arlo a pensé à toutes celles et ceux qui veulent garder un œil sur leur résidence secondaire pendant ces grandes vacances : trois modèles de caméra phares d’Arlo sont désormais disponibles en format XL.

La Pro 4 XL, la Essential XL et l’Ultra 2 XL comprennent une batterie deux fois plus longue que les modèles de base, sans changer les fonctionnalités qui ont rendu ces caméras incontournables. Avec le format XL, c’est 365 jours d’autonomie en une seule charge, contre six mois pour les modèles classiques.

L’Arlo Pro 4 XL (269,99 €) maintenant 2 fois plus rapide à installer grâce à une connexion Wi-Fi directe. Vous capturez les détails importants et faites un zoom jusqu’à 12x avec une vidéo HDR 2K qui peut être installée en quelques minutes grâce à une conception 100 % sans fil. 365 jours de protection avec une seule recharge.

L’Arlo Ultra 2 XL avec vidéo HDR 4K capture les détails importants avec précision. Elle est 100 % sans fil avec vision nocturne couleur améliorée, associée à un système audio bidirectionnel antibruit pour une protection optimale. Enfin, la caméra Arlo Essential XL Spotlight propose des fonctions de sécurité essentielles pour la surveillance intérieure/extérieure. Simple d’utilisation, 100% sans fil et résistante aux intempéries, elles’installe en quelques minutes et vous permet de bénéficier de 365 jours de protection avec une seule charge.