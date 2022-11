Seagate : le pouvoir de la Force inspire de nouveaux disques Star Wars

Les fans de Star Wars vont pouvoir ressentir le pouvoir de la Force avec trois nouveaux disques durs Seagate collector inspirés des personnages de la saga Star Wars.

Arborant Luke Skywalker, Darth Vader et Han Solo, les nouveau-nés de la gamme de périphériques de stockage Seagate en édition spéciale sous licence apportent vitesse et capacité aux stations de travail des passionnés de technologie et des fans de Star Wars, en plus d’un look saisissant. Les disques durs externes FireCuda en édition spéciale représentent les trois personnages légendaires de la saga dans des graphismes uniques, intègrent un éclairage LED RVB personnalisable et chaque design affiche par défaut une couleur de LED distincte : un bleu puissant pour Luke Skywalker, un rouge intense pour Darth Vader et un blanc évoquant le Faucon Millenium pour Han Solo, de quoi permettre aux fans de Star Wars et aux joueurs de réveiller chez eux le pouvoir de la Force.

Ces nouveaux disques durs collector, compatibles avec les ordinateurs Windows et Mac, et les consoles PlayStation et Xbox, sont disponibles à 155,99 €.