Seagate annonce un Game Drive for Xbox “Halo: Master Chief” en édition limitée

En partenariat avec 343 Industries, Seagate annonce le lancement du dernier-né de sa gamme : le Game Drive for Xbox Halo: Master Chief Limited Edition.

À l’effigie du Master Chief légendaire de la franchise de jeux vidéo Halo, ce Game Drive en édition limitée arbore une conception élégante unique en son genre mettant à l’honneur le Master Chief John-117. Ce disque s’accompagne également d’un pack de stickers en vinyle découpés à la forme Master Chief pour le plus grand bonheur des fans. Il est disponible dans les capacités 2 To et 5 To afin que les joueurs puissent installer encore plus de jeux et de contenus téléchargeables, en répartissant la charge des jeux entre la console et le disque dur externe.

Ce Game Drive est compatible avec toute la gamme Xbox One, et les consoles Xbox Series X et Xbox Series S qui le détectent automatiquement à l’installation, permettant aux joueurs d’accéder à leurs aventures Halo en moins de deux minutes via Xbox OS. Alimenté par l’USB 3.2 1ère génération, il ne nécessite aucun câble d’alimentation distinct, si bien que les joueurs peuvent accomplir ensemble leur mission où qu’ils se trouvent1. Les utilisateurs ont accès à leurs anciens jeux et archivent la nouvelle génération de jeux sur le Game Drive, lequel peut stocker plus de 502 jeux téléchargés.

Disponible en quantités limitées à compter de la semaine prochaine, le Game Drive for Xbox Halo : Master Chief Limited Edition est proposé au prix de 99,99 € (2 To) et de 159,99 € (5 To).