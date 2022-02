SCHOTT présente son nouveau Varsity Jacket

Le Varsity Jacket, plus connu sous le nom de Teddy ou « College Jacket », est à l’origine un blouson d’université remis par le proviseur à un élève méritant. Brodé au nom du collège, et siglé aux armoiries des équipes de baseball, football, ou cricket, il portait également le nom de l’élève en question, accompagné des fameux écussons attestant de ses grades de performance, victoires de match et distinctions.

Mais ce blouson mythique traversant les générations depuis les années 30 jusqu’au années 60, sort très vite de l’univers campus pour s’imposer comme une pièce incontournable du vestiaire masculin, jusqu’à petit à petit gagner aussi les vestiaires féminins grâce à la tendance « boyfriend ».

Cette saison Schott présente plusieurs nouvelles versions qui se déclinent en laine cardée, manches en cuir, avec un col, ceinture et poignets à rayures. Plusieurs styles à mi-chemin entre le féminin et le masculin, pour un look collège idéal pour la mi-saison.

Le teddy est aussi la signature de reconnaissance d’un groupe bien précis. Ici le Teddy Schott commémore une équipe « 13 » de New York signé au nom d’Irving Schott.