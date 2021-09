Sarah Hirini nouvelle ambassadrice Tudor

La marque à la rose vient de présenter sa nouvelle ambassadrice, Sarah Hirini capitaine de l’équipe Black Ferns de rugby à 7 et véritable inspiration pour le sport féminin.

Après être devenue la première joueuse de rugby néo-zélandaise sous contrat en 2013, Sarah Hirini a connu une carrière étincelante, ce qui lui a valu de nombreuses distinctions et une belle collection de trophées. Compétitrice intrépide, elle a toujours repoussé les limites de son sport et participe à la promotion du rugby et du sport féminin.

Partageant les valeurs fondatrices du rugby, Tudor est en parfaite harmonie avec l’absence de compromis et l’esprit d’audace qui caractérisent ce sport. Les personnes et les équipes avec lesquelles Tudor est en partenariat incarnent chacune à leur manière l’audace qui a fait de Tudor la marque forte qu’elle est aujourd’hui.