SanDisk présente son chargeur sans fil Ixpand

Vous en avez assez des chargeurs sans fil lents et peu fiables ? Ce chargeur iXpand d’une puissance de 15 W a été conçu par SanDisk, marque reconnue à l’échelle mondiale. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la boîte. Il est livré avec un adaptateur AC SanDisk doté de la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 et avec un câble USB Type-C. Sa base est entourée d’une bordure en caoutchouc souple afin d’empêcher le téléphone de glisser. Le contrôle de la température, la détection de corps étrangers et la charge adaptative protègent la batterie de votre téléphone.



Compatible avec les coques de téléphone, il recharge à travers la plupart des coques en caoutchouc, en plastique et en TPU de moins de 5 mm d’épaisseur. Il fonctionne aussi avec les smartphones et les accessoires compatibles Qi, et est compatible avec les AirPods Pro, iPhone 8 (et versions plus récentes), Samsung Galaxy S7 (et versions plus récentes), Samsung Galaxy Note 5 (et versions plus récentes).